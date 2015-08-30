Сборная Японии выиграла мужские и женские командные соревнования на ЧМ по дзюдо в Астане

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Мужская и женская сборные Японии победили в командных соревнованиях на чемпионате мира по дзюдо, который проходил в Астане, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на агентство "Р-Спорт
".
В финале мужских соревнований японцы взяли верх над южнокорейцами - 3-2. Бронзовые награды достались сборным Монголии и Грузии. В женских командных в решающей стадии японские дзюдоистки разгромили полек - 5-0. Бронзовые медали у сборных России и Германии.
Командными соревнованиями завершился чемпионат мира в Астане. Медальный зачет выиграла сборная Японии, в активе которой 17 наград (8 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых).
Напомним, что сборная Казахстана выиграла две медали: одну золотую и одну серебряную. В первый день чемпионата мира казахстанец Елдос Сметов выиграл золотую медаль в весе до 60-ти килограммов, победив в финале своего соотечественника Рустама Ибраева.