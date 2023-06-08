Сделать мир лучше

В книгу вошли сказки современных казахстанских авторов. Как сообщила один из организаторов проекта, национальный координатор программ Фонда ООН в области народонаселения Газиза Молдакулова, сначала был проведен конкурс, где отобрали лучшие произведения участников на тему добра, милосердия, равного и справедливого отношения к окружающим и природе.

– Каждая история представляет пример того, как ребенку быть терпеливым, доброжелательным, готовым к взаимовыручке. Например, есть персонаж с инвалидностью, который всего добивается благодаря тому, что его понимают и помогают окружающие. Мы продвигаем те ценности, которые сделают мир лучше. Наша миссия – дать возможность и взрослым, и детям жить здоровой, достойной и полноценной жизнью, – пояснила Газиза Молдакулова.

Один из авторов сборника – детская писательница Зауре Торехан призналась, что написала свою сказку «Достық матч» всего за два часа.

– У меня уже были готовы персонажи, которые перешли из моей предыдущей сказки «Көбелектер шаһары». Я придумала историю, как мальчики и девочки соревнуются в игре. Сначала мальчики не признают девочек, говорят: «Вы слабые и не умеете играть». Но женская команда доказывает, что они лучшие. Моя история учит детей быть равноправными, ценить и уважать друг друга, – рассказывает писательница.

В сборник «Шұғылалы ертегілер» вошли две сказки Разии Акпар. Ей всего 15 лет, но она уже автор двух книг.

– Я пишу с десяти лет. В своих сказках показываю смелых и добрых героев, которые добиваются своих целей благодаря уму, смекалке и дружбе. Я хочу, чтобы все дети в Казахстане смогли прочесть наши сказки и познакомиться с героями, которыми являются такие же ребята, как и они, – говорит она.

Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори отметила, что проект удался благодаря успешной коллаборации авторов, художников, издателей и партнеров проекта:

– Каждый ребенок имеет право на образование. И самый эффективный способ обучения – чтение. Эта книга учит созидательным вещам: тому, как заботиться об окружающих, как строить гармоничные отношения с миром. Призываю всех наших юных читателей: когда придете домой, прочитайте эту книгу вслух – для себя, своих родителей, братишек и сестренок. Наши истории обязательно откликнутся в ваших сердцах!

Презентация книги стала настоящим праздником для детей. Маленьких гостей развлекали аниматоры, а самые активные ребята приняли участие в викторине и получили в подарок книгу «Шұғылалы ертегілер».

Как сообщили организаторы, сказки доступны и в аудиоформате в приложении Qonzhyq App. А совсем скоро сборник можно будет приобрести и в книжных магазинах.