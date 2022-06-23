Съедают подчистую

Прожорливые гусеницы непарного шелкопряда со степных околков добрались до поймы Иртыша и Баянаульского нацпарка.

Непарный шелкопряд – мохнатая гусеница, которая тотально пожирает листву более чем 300 видов деревьев и кус­тарников. Для павлодарского Прииртышья это насекомое не новость, например, и в прошлом году от него пострадали березовые околки Железинского райо­на, которые большей частью восстановились к этой весне.

Однако нынче масштабы заражения лесов области заставили лесников бить в набат. Гусеницы появились в пойменных районах лесфонда, приблизились к населенным пунктам, в том числе к областному центру, и массово выплодились в Баянаульском государственном национальном природном парке. И именно на охраняемых территориях проб­лем больше всего.

Неделю назад в Баянауле оценивали площадь поражения в 50 гектаров, однако после облета, когда увидели масштаб бедствия, назвали цифру в 180 га.

– К настоящему времени у нас 80 гектаров на территории Баянаульского и 100 гектаров на территории Жасыбайского подразделения национального природного парка объедены гусеницами, – говорит заместитель руководителя нацпарка Фархат Сыздыков. – Это видно сразу же – все деревья голые. Но начать бороться с вредителем не можем – необходимо заключение специалиста. И хотя мы сразу же направили сигнальный листок, пока лесопатолог Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра к нам не приехал – он находится в Чалдае, там тоже нужно заключение. Предварительно общался с ним по телефону, говорит, что у нас европейский подвид непарного шелкопряда (определили это по фотографиям и видео, что мы присылали). Это насекомое не относится к карантинным.

Но главное – в Баянауле придется применять биологические и не самые результативные методы борьбы. Дело в том, что поражены территории водоохранной зоны озера Жасыбай и заповедной зоны в горах. Никакой химической обработки там проводить нельзя. Пока идет речь об установке скворечников и организации муравейников.

Но птиц не так много, как насекомых-вредителей, да и по­едают пернатые только гусениц, а те вскоре станут бабочками и примутся откладывать новое потомство. Каждая бабочка непарного шелкопряда откладывает на одном дереве по 400–600 чрезвычайно живучих личинок, не боящихся даже сорокаградусных морозов. А вот борьба с ними осложнена местным рельефом.

– Нам сейчас предстоит обрабатывать лес от личинок. И я ума не приложу, как это будем делать, ведь нужно добраться до каждого дерева. А поражены участки леса на прямых склонах гор, и людей направлять туда очень опасно. Личинок, по методическим рекомендациям, соскребают или прижигают – поточно огнем уничтожают кладку с восточной стороны дерева выше корневой шейки до полуметра. И представьте, сколько у нас личинок на таких площадях, – высказывает опасения Фархат Сыздыков.

Лесники Баянаула отмечают: от ненасытных насекомых пострадали и некоторые участки крас­нокнижной реликтовой черной ольхи. Конечно, есть надежда на то, что деревья восстановятся к августу – просто вырастет новая листва во второй фазе вегетативного перио­да. Но если будет стоять жаркая сухая погода, то есть риски гибели части деревьев – у них просто не хватит сил.

И вот это предсказать невозможно – оценить промежуточный урон можно будет в сентяб­ре нынешнего года, а итоговый – в апреле будущего. А еще лес­ники переживают, что сейчас серьезно сократилась кормовая база диких животных заповедной зоны, например, лосей, которые едят не только траву, но и листву деревьев.

В ожидании лесопатолога Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра (как оказалось, это один человек на всю Павлодарскую область) сейчас пребывают не только баянаульцы, но и работники лесхозов целого ряда районов: Иртышского, Железинского, Павлодарского, Качирского.

И причина везде общая – нашествие гусениц, которые оставляют за собой голые околки и участки пойменного леса. Кое-где гусеницы уже перешли в фазу бабочек.

– После заключения лесопатолога – какими препаратами и методами работать – будет решаться вопрос финансирования, – говорит руководитель Павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира Аждар Жусупов. – Определят подрядчика, а мы будем контролировать, показывать места, чтобы обработка велась правильно.

Очаги непарного шелкопряда были в области и раньше, правда, не на пойме, а в лесопосадках степной зоны. В прошлом году средства на протравку из рес­публики выделили только для чалдайского резервата «Ертіс орманы», а все остальные участки в сельских районах (например, Железинском, Качирском, Иртышском, где березовые колки также объедались ненасытными гусеницами), в 2021-м остались без обработки. Видимо, это и дало такой результат сейчас, когда сухая и жаркая погода в конце мая поспособствовала массовому выплоду гусениц.

Немалое количество вредонос­ных насекомых обнаружено не только в лесхозах, но и на землях акиматов, и если Павлодарский и Железинский районы пока не сообщали о своих действиях, то аким Иртышского района Аян Бейсекин отчитался, что началась обработка за счет средств районного бюджета. Он также добавил: повторную протравку проведет Урлютюбское учреж­дение по охране лесов и животного мира.

– В прошлом году была такая же ситуация, естественного затухания очагов не наблюдается, – отметил ранее руководитель Урлютюбского учреждения по охране лесов и животного мира Ернур Шекеев. – На пораженных участках гусеницы были везде, практически на каждом дереве. В августе будет спад, вредители объедят все листья, и хотя лист­ва вновь появится, дерево год от года будет слабеть.

По информации управления недропользования, окружающей среды и природных ресурсов Павлодарской области, здесь тоже ждут заключения и рекомендаций лесопатолога Респуб­ликанского лесного селекционно-семеноводческого центра – первые сигнальные листки туда направили еще в конце мая. В сумме специалис­ты области сигнализировали о поражении больших площадей: Павлодарское учреждение по охране лесов и животного мира – о более чем 3 тыс. га, Урлютюбское учреждение – о 14 тыс. га, Максимо-Горьковское – примерно о 10 тыс. га. И это не считая земель, которые относятся к территориям акиматов, а не лесфонда.

Только после заключения специалистов, которым нужно оценить, старые или новые очаги дали такое заражение, будет рассмотрен вопрос о выделении средств на обработку территории. Также в ведомстве напомнили, что по санитарным правилам в случае распространения очагов на территории государственного лесного фонда на площади более 1 тыс. гектаров, мероприятия по их ликвидации проводятся специализированной организацией за счет средств республиканского бюджета. В областном бюджете денег на борьбу с шелкопрядом не предусмотрено.