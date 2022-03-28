Седьмой репатриационный рейс с казахстанцами вылетел из Польши

Седьмой репатриационный рейс с казахстанцами вылетел из Польши вечером 28 марта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

"28 марта в 19:44 часов по времени Нур-Султана вылетел седьмой репатриационный рейс из города Катовице (Польша) в Казахстан. Самолёт планирует приземлиться в Алматы. На борту находятся 53 пассажира. Всего из Украины вывезено 900 граждан РК, из них 743 вернулись в Казахстан репатриационными самолетами", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новая партия гуманитарной помощи отправлена в Украину из Казахстана.

Планируется, что на обратном пути доставивший груз самолет Ил-76 государственной авиакомпании "Беркут" вывезет несколько десятков граждан РК и членов их семей, прибывших из Украины в Польшу при содействии казахстанских дипломатов.