Сегодня казахстанцы отмечают Жаңару күні

коллаж Натальи Ляликовой

На протяжении веков обрядовые практики, связанные с очищением, обновлением и встречей весны, передавались из поколения в поколение, формируя уникальный культурный код, объединяющий тюркские народы. И сегодня его ключевая роль заключается прежде всего в создании духовных концептов консолидации единой нации Казахстана и укреплении национального самосознания сплоченной полиэтнической общности Великой степи.

Чаще всего шестой день декады Наурызнама – Жаңару күні – посвящен общенацио­нальной акции по посадке деревьев, что можно считать символом обновления во всех сферах жизни. Ведь подобно новым саженцам, что сегодня будут высажены по всей стране, казахстанцы закладывают новые традиции и идеи, которые станут фундаментом далеко идущих целей нации.

Главная объединяющая идея Наурыза заключается в том, что этот праздник становится мостом между прошлым и настоящим, между разными культурами и традициями Казахстана, считает председатель столичного Совета матерей при АНК Алтынай Танирберген. Эта общест­венная структура занимается сохранением нацио­нального духовного богатства, чтобы новое поколение имело четкие ориентиры в глобальном мире, отправляясь в самостоя­тельную взрослую жизнь.

– Наурыз издавна воспринимался как время обновления и наведения порядка во всех сферах жизни. Люди очищали свои дома и улицы, возвращали долги, мирились с теми, с кем были в ссоре, заботились о старших и помогали нуждающимся. Эти традиции выражали не просто подготовку к празднику, а стремление к чистоте – в быту, в отношениях, в мыслях. Очищение природы весной всегда шло рука об руку с очищением общества, когда каждый человек брал на себя ответственность за окружающий мир и тех, кто рядом, – говорит она.

Поэтому каждый день Наурызнама имеет свое сакральное значение. Смысл Жаңару күні заключается не только в бытовых традициях. Это стремление к обновлению на уровне отношений между природой и друг другом, между государством и его гражданами.

– Раньше зимовье проходило очень сложно, условия зимних пастбищ были суровыми, нужно было выжить самому, сохранить скот. И мы испытываем трепетное чувство обновления в этот день, ведь те, кто пережил тяжелые невзгоды холодов, наконец встречаются и, самое главное, прощают друг другу все обиды. Весна принесла нам начало нового периода жизни, веру в будущее, куда нельзя идти с грузом старых душевных ран, – делится ­Алтынай Танирберген. – Наши предки, живя в согласии с природой, научились быть настоящими экологами. Даже сегодня, изучая 17 направлений Целей устойчивого развития ООН, мы понимаем, насколько четко эти позиции совпадают с видением наших прародителей своего места в этой сложной системе. Поэтому символично, что Жаңару күні мы стали отмечать экологическими акциями по всей стране. Пусть посаженные сегодня молодые деревья прорастут корнями в благодатную почву.

Бережное отношение к природе, стремление внести вклад в общее будущее действительно всегда были частью великой культуры номадов. Сегодня ценности обновления воплощаются уже в конкретных гражданских инициативах, направленных на формирование культуры чистоты и ответственности на государственном уровне. Эти идеи получают новое звучание. Например, «Таза Қазақстан» органично продолжает заложенные в Наурызе традиции, превращая весеннее обновление в системный процесс, который меняет среду и общественные отношения не на один день, а на годы вперед. Казахстан переживает процесс системных обновлений на государственном уровне: социальные трансформации, политическая модернизация, экономические реформы, осознание прошлых, порой горьких и трагичных уроков, вопросы энергетической независимости и место страны в турбулентном мире.

Идеи обновления можно найти и в самой истории праздника. Да, казахский народ никогда не был разобщенным и издревле почитал свои уникальные традиции. Однако праздник Наурыз был запрещен советской властью в ходе борьбы с пережитками «прошлого» в 1926 году. Вековые народные традиции и ритуалы празднования были преданы забвению в течение шести десятков лет.

После возрождения праздника в 1988 году его содержание и формат восстановились лишь частично, сначала он приобрел сценический характер, показывающий некоторые элементы традиций: установка юрт, демонстрация национальной одежды, кухни. Официально этот праздник был учрежден Указом Президента Казахской ССР от 15 марта 1991 года «О народном празднике весны – «Наурыз мейрамы», в соответствии с которым день весеннего равноденствия 22 марта был объявлен днем народного праздника весны. С 2009 года Наурыз мейрамы отмечается три дня подряд – с 21 по 23 марта, которые являются выходными днями.

– В моем детстве мы отмечали ­Наурыз в кругу семьи, которая, несмотря на то, что на государственном уровне он был забыт, продолжала хранить традиции предков, – вспоминает Алтынай ­Танирберген. – Мои родители – старшие дети в семье, и наш дом в эти дни становился местом сбора всей большой семьи. Радость, которую мы испытывали от встречи с близкими, передавалась из года в год. Сегодня, когда этот праздник, воскрешенный из глубины веков и обновленный нашей независимостью, можно отмечать столь широко, эта радость приумножается многократно, давая веру в будущее и надежду на то, что оно будет непременно хорошим.

К тому же, как отмечает спикер, в наши дни Наурыз играет значительную роль в укреплении связей между этносами на основе взаимного уважения и идеалов мира и добрососедства.

– Это единый праздник для всех, кто признает Казахстан своей Родиной. К примеру, в период советской депортации казахи делились с переселенцами последним куском хлеба, давали им приют. Именно эта философия праздника – щедрость и доб­рота – заложена в жизненные позиции каждого гражданина страны вне зависимости от этнических, религиозных, возрастных, социальных и других различий, – считает Алтынай Танирберген. – Мы отмечаем Наурыз мейрамы в год 30-летия Ассамблеи народа Казахстана, и участвуют в его мероприятиях все этносы, которые проживают в нашей стране. Пусть он станет днем обновления для всей нации.