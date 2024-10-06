Эксперт высказалась о значении референдума для казахстанского общества

Мнения , Референдум
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Жанар Тулиндинова, исполнительный директор по вопросам обеспечения Института парламентаризма при управлении делами президента РК

Сегодня в Казахстане проходит референдум, на который вынесен вопрос о строительстве в Казахстане АЭС.

Фото из личного архива Жанар Тулиндиновой

Для Казахстана - это прецедент. Ранее на плебисцит в нашей стране (таковых было три) выносились вопросы, касающиеся принятия новой Конституции (август 1995) или конституционной реформы (июнь 2022), а также продления сроков президентских полномочий (апрель 1995.). То есть решения касались вопросы политико-правового характера.

Строительство АЭС сопряжено для казахстанского общества с вопросами экологии, безопасности и развития  инфраструктурного, экономического, научно-технического. Таким образом, впервые органы власти совещаются с населением в вопросах, касающихся экологии и того, каким само общество видит себя в будущем через 15-20-30 лет.

В принципе, состоялось определенное осмысление этой «повестки будущего» в ходе кампании по подготовке референдума.

В медиа и соцсетях обсуждались глобальные тренды в энергетике и климатические изменения, необходимость перехода к низкоуглеродным источникам энергии и снижение выбросов, обеспечение энергетической независимости страны, современные технологии, научные исследования и инновации в области атомной энергетики.

Судя по тому, что к 14.00 явка составила 51,77%  таким образом, референдум можно считать состоявшимся - можно констатировать, что тема референдума действительно важна для общества и оно было вовлечено в обсуждение.

Также хотелось бы отметить наблюдение за ходом голосования. На референдуме мониторинг ведется как на национальном, так и на международном уровне. В стране открыто более 10 тысяч участков. В процессе наблюдения участвуют представители 230 общественных объединений.

Аккредитацию получили 177 международных наблюдателей из 30 стран, включая такие крупные организации, как СНГ, ШОС, Организация Тюркских государств и СВМДА.

#мнение #АЭС #референдум #эксперт

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