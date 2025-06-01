Сегодня WhatsApp прекратит работу на нескольких устаревших моделях смартфонов

Технологии
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Пользователей призвали по возможности обновить ОС или же сменить гаджет на более новую модель, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Представители WhatsApp объявили о прекращении поддержки ряда устаревших смартфонов с 1 июня, передает портал 9to5Mac.

"С этого воскресенья WhatsApp будет работать только на iPhone с iOS 15.1 и новее. Устройства на Android 5.0 или более ранней версии также будут отключены", — говорится в сообщении.

Как отмечает портал, смартфоны с такими версиями операционной системы уже давно утратили актуальность. Пользователей призвали по возможности обновить ОС или же сменить гаджет на более новую модель.

WhatsApp принадлежит компании Meta. С помощью приложения можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

#смартфоны #связь #WhatsApp

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