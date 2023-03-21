«Секреты» счастья военной династии Кожахметовых

Значительный вклад в дело становления и развития службы внес заведующий кафедрой защиты государственных секретов Национального университета обороны полковник Кайнарбек Кожахметов, ранее возглавлявший профильный департамент. В честь профессионального праздника Кайнарбек Балтабаевич был награжден ведомственной медалью «Ел қорғаны».

Благодарственным письмом от имени министра обороны была поощрена и его мать – Кызылкуль Кожахметова – обладательница золотой подвески «Алтын алқа» и медали «Елеулі еңбегі үшін». У многодетной матери шестеро сыновей, четыре дочери, 41 внук и 51 правнук.

– Поддерживаю выбор детей, выбравших благородную профессию защитника Отечества. Я сама дитя войны, наши отцы и деды прошли через суровое испытание войной. Они победили благодаря невероятной силе духа и отваге. Мое счастье – в детях. Горжусь тем, что они чтят традиции старшего поколения, – подчеркнула мать-героиня.

Следует отметить, что пятеро детей и одиннадцать внуков Кызылкуль Кожахметовой связали свою судьбу со службой в Вооруженных силах. Среди них – специалисты защиты государственных секретов, военные врачи, полицейские и связисты.