Секреты старого серванта

В экспозиции представлены фарфоровые и фаянсовые изделия позапрошлого столетия – блюда знаменитого «Товарищества М. С. Кузнецова», Дулевского фарфорового завода, легендарные сервизы немецких компаний Ilmenau и Kahla, а также узнаваемые советские сервизы «Семейство карпов», образцы фаянсовой посуды общепита, чайные наборы Капчагайского фарфорового завода.

Особого внимания заслуживают французские декоративные сюжетные тарелки XIX века компании французской коммуны Монтеро – Creil&Montereau. Это так называемые «говорящие» тарелки, на обороте которых располагали текст, комментирующий основной рисунок. К примеру, сюжет одной тарелки относится ко времени Французской революции и голода. На ней изображено, как кошка охотится на мышку, а человек охотится на кошку.

Выставка знакомит с символом советских сервантов – хрусталем и богемским стеклом, а также с интересной кухонной утварью разных эпох: ручными миксерами и вафельницами XIX века, примусами и керогазами, формочками для выпечки начала и середины ХХ века, столовыми приборами, гранеными стаканами и эмалированными блюдами, подстаканниками и бидонами, сифонами... Есть и изысканный китайский набор для чайной церемонии.

Кстати, оформлена и специальная фотозона – за старинным столом, покрытым кружевной скатертью, у расписного самовара можно сделать фото на память. Чем я и воспользовалась. На купчиху с полотна Кустодиева не претендую, но ощутить себя на минутку в той эпохе было очень интересно.