Сельские школьники из Жетісу завоевали «серебро» на чемпионате по робототехнике в Китае

Образование
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Дана Аменова
Корреспондент

В Пекине завершился национальный чемпионат по робототехнике FIRST LEGO League 

Фото: Минпросвещения

Казахстанская сборная приняла участие в качестве гостя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения 

Школьники защищали свои робототехнические разработки из LEGO по теме «Инновации в искусстве», собирали интерактивных роботов, запрограммированных показывать фокусы.

По итогам трех соревновательных дней сборная Казахстана завоевала «серебро», став вторыми среди 238 команд в возрастной категории 6-10 лет.

Нашу страну представили учащиеся начальных классов сельских школ области Жетісу и Талдыкоргана: Нурсултан Бексултанов, Нурболат Алинур и Нұржан Жантөре. Тренер – Альбина Кожантай.

В этот же день юные инженеры из Алматы приняли участие в чемпионате по робототехнике в Сиднее, выиграв престижную награду Motivate Award на чемпионате Asia Pacific Open Championship в категории FIRST LEGO League Challenge.

В состав сборной Казахстана вошли учащиеся школы LEAS: Аружан Мнайдар, Диас Муратов, Кирилл Медведков, Валерия Протопопова, Никита Хагай, Азиз Ермеккалиев, Дэниел Ким, Айдар Мукашбаев и Алишер Садыров.  Тренер — Тимур Макажанов.

Напомним, команды получили путевку на международный чемпионат в ходе Центрально-Азиатского чемпионата Central Asia FIRST Championship, организованного общественным фондом USTEM Foundation и РНПЦ «Дарын» при поддержке Минпросвещения.

#Китай #Жетысу #Минпросвещения #робототехника

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