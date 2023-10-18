Сельскохозяйственную перепись в пилотном режиме проведут в Казахстане в 2024 году

Как отметили в правительстве, без достоверных данных очень сложно качественно планировать развитие отрасли

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Во исполнение поручения главы государства в 2025 году в Казахстане проведут полную перепись сельхозпредприятий, крестьянских, фермерских, личных подсобных хозяйств в городах и селах, а также садоводческих и дачных кооперативов. Ход подготовки к масштабному мероприятию обсудили на совещании в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

В соответствии с рекомендациями ФAO OOH для качества и объективности статистической информации о состоянии аграрного сектора сельскохозяйственные переписи в странах проводятся каждые 5-10 лет. В Казахстане первая национальная перепись прошла в 2006-2007 гг.

«По аналогии проведения переписи населения, юридическим лицам и владельцам личных подсобных хозяйств будет предложено заполнить переписные вопросники на специальном web-портале. Сбор данных по остальным респондентам, не прошедшим опрос, будет осуществляться интервьюерами с использованием планшетов», — сообщил заместитель руководителя Бюро национальной статистики АСПР РК Максат Турлубаев.

В городах запланировано провести предварительный обход дачных участков и личных подсобных хозяйств для определения целевой совокупности. Учетная дата обследования (одномоментная дата переписи или счета) – 1 августа, посевные площади будут определять с учетом площадей, отведенных под урожай 2025 года.

В переписи планируется использовать административные данные ИС «Идентификация сельскохозяйственных животных», по землям – Единый государственный кадастр недвижимости (ЕГКН), по сельхозтехнике – ИС «Государственный регистр сельскохозяйственной техники» (ГРСТ), по субсидированию – ИС «Единая государственная информационная система по субсидированию» (ЕГИСС).

Для апробации переписных вопросников, методологии, информационных систем, проведения полевых работ, оценки бюджета, качества интернет-покрытия и работы информационных систем без Интернета в августе 2024 года во всех регионах проведут пилотное обследование. По его итогам составят отчет о выявленных проблемах, включая оценку качества административных данных, готовности информационных систем госорганов и возможности использования административных данных на основном этапе переписи.

«Нам нужно получить полную и объективную картину состояния сельского хозяйства. Без достоверных данных очень сложно качественно планировать развитие отрасли. Уже сейчас нужно начинать все необходимые процедуры и выявить погрешности и недочеты в работе, чтобы в 2025 году качественно провести перепись», — заявил Серик Жумангарин.

По итогам совещания поручено создать под руководством заместителя премьер-министра республиканскую специальную комиссию для координации деятельности центральных и местных исполнительных органов, и решения всех возникающих вопросов, связанных с подготовкой и проведением национальной сельскохозяйственной переписи. Аналогичные комиссии будут созданы и в регионах. Рабочим органом комиссии определили Бюро национальной статистики.