Сельскохозяйственную перепись в пилотном режиме проведут в Казахстане в 2024 году

Сельское хозяйство, Правительство
63
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как отметили в правительстве, без достоверных данных очень сложно качественно планировать развитие отрасли

Фото: Kazpravda.kz

Во исполнение поручения главы государства в 2025 году в Казахстане проведут полную перепись сельхозпредприятий, крестьянских, фермерских, личных подсобных хозяйств в городах и селах, а также садоводческих и дачных кооперативов. Ход подготовки к масштабному мероприятию обсудили на совещании в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

В соответствии с рекомендациями ФAO OOH для качества и объективности статистической информации о состоянии аграрного сектора сельскохозяйственные переписи в странах проводятся каждые 5-10 лет. В Казахстане первая национальная перепись прошла в 2006-2007 гг.

«По аналогии проведения переписи населения, юридическим лицам и владельцам личных подсобных хозяйств будет предложено заполнить переписные вопросники на специальном web-портале. Сбор данных по остальным респондентам, не прошедшим опрос, будет осуществляться интервьюерами с использованием планшетов», — сообщил заместитель руководителя Бюро национальной статистики АСПР РК Максат Турлубаев.

В городах запланировано провести предварительный обход дачных участков и личных подсобных хозяйств для определения целевой совокупности. Учетная дата обследования (одномоментная дата переписи или счета) – 1 августа, посевные площади будут определять с учетом площадей, отведенных под урожай 2025 года.

В переписи планируется использовать административные данные ИС «Идентификация сельскохозяйственных животных», по землям – Единый государственный кадастр недвижимости (ЕГКН), по сельхозтехнике – ИС «Государственный регистр сельскохозяйственной техники» (ГРСТ), по субсидированию – ИС «Единая государственная информационная система по субсидированию» (ЕГИСС).

Для апробации переписных вопросников, методологии, информационных систем, проведения полевых работ, оценки бюджета, качества интернет-покрытия и работы информационных систем без Интернета в августе 2024 года во всех регионах проведут пилотное обследование. По его итогам составят отчет о выявленных проблемах, включая оценку качества административных данных, готовности информационных систем госорганов и возможности использования административных данных на основном этапе переписи.

«Нам нужно получить полную и объективную картину состояния сельского хозяйства. Без достоверных данных очень сложно качественно планировать развитие отрасли. Уже сейчас нужно начинать все необходимые процедуры и выявить погрешности и недочеты в работе, чтобы в 2025 году качественно провести перепись», — заявил Серик Жумангарин.

По итогам совещания поручено создать под руководством заместителя премьер-министра республиканскую специальную комиссию для координации деятельности центральных и местных исполнительных органов, и решения всех возникающих вопросов, связанных с подготовкой и проведением национальной сельскохозяйственной переписи. Аналогичные комиссии будут созданы и в регионах. Рабочим органом комиссии определили Бюро национальной статистики.

#поручение #сельское хозяйство #перепись #пилот

Популярное

Все
В прокат выходит полнометражный комедийный фильм «Келінжан-2»
Сборная Казахстана по футболу одержала волевую победу над финнами
Международную премию имени Тараса Шевченко получил выдающийся казахский писатель Роллан Сейсенбаев
Впереди – турниры в Испании
135 лет назад Абай написал стихотворение «Желсіз түнде жарық ай»
Сад камней Қоңыр адыр
В эскизе – одно, на деле – другое
Запретный плод сладок
Кальян под прикрытием моратория
Чиновнику никто не спишет…
От смены платформы результат не меняется?
Клозет без света и воды
Мужчина «проспал» полтора миллиона тенге
Ковровая передозировка
Сельское хозяйство: проблемы и перспективы
Свобода и ее регуляция
Чтобы смеха и слез было поровну
«Амбре» над центром областным
Мечты сбываются!
Saver спешит на помощь
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Приказ выше кодекса?
Детективы вне закона
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Добровольные очереди в военкомат для прохождения срочной службы обещают нам в ближайшее время
Когда донор продлевает жизнь
Водопровод, да не тот…
Пусть лучше украдут?
Горизонты для дронов
Никогда не опускать руки
Ранившую ножницами сотрудницу турфирмы клиентку задержали в Алматы
Вектор на демократизацию остается неизменным
Зачем старые джинсы судомоделисту, а гелий-3 космолету?
Полицейские Уральска «по горячим следам» вернули владельцу угнанный автомобиль
Университетская наука создает портал – цифровой аналог агронома с 30-летним опытом работы
«Барыс» побеждает, «Арлан» не проигрывает!
Внук дошел до суда, чтобы выселить бабушку из подаренного ею дома
Мади Айтжан уже в 9-м классе знал, что будет ветеринаром
Новую кемпинг-зону открыли в Алматы
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане

Читайте также

Аэропорт Астаны станет крупным мультимодальным хабом
Смаилов ознакомился с ходом ремонта ТЭЦ Кентау
Новый промышленный парк и современную многопрофильную больн…
Премьер дал указания по открытию центров психологической по…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]