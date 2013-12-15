Семь достояний Независимости Казахстана

[caption id="attachment_17081" align="alignright" width="252"] фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА[/caption]

Открывая собрание, Нурсултан ­Назарбаев отметил, что 16 декабря 1991 года в созвездии наций мира зажглась новая звезда – Республика Казахстан.

– В этот день мы начали свой Казахстанский Путь. Мы реализовали великую миссию – стали первопроходцами Независимости. Время летит быстро. Сегодня то, что было сразу после рождения независимого Казахстана, – это уже удаляющаяся в Вечность История. Об этом времени мы судим в сравнении с нынешними великими достижениями. Двадцать два года назад мы только мечтали о том, что сможем поднять нашу экономику. А в этом году Казахстан вошел в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира, – сказал Президент.

Вспоминая первые годы жизни новой суверенной республики, Президент напомнил, с какими сложностями столкнулся Казахстан. Первое утро Независимости страна встречала с полным отсутствием собственных финансов, чтобы поддержать свою молодую валюту, а в нынешнем году отпраздновали уже 20-летний юбилей национальной денежной единицы – тенге. Выстроена успешно работающая, стабильная финансовая система, растут совокупные международные резервы страны, объем которых уже скоро достигнет исторического рекорда в 100 млрд. долларов.

В первые дни Независимости было сложно представить, когда и как нам удастся решить бесконечные, как тогда казалось, и крайне болезненные социальные проблемы. Но сегодня в Казахстане растет благосостояние народа, в десятки раз выросли доходы людей. В качестве примера Президент привел простую цифру: с 2000 по 2013 год казахстанцы совершили около 61 млн. зарубежных деловых и туристических поездок по всему миру, и за эти же годы нашу страну посетило около 46 млн. зарубежных гостей. Это говорит прежде всего о возрастающем благополучии наших граждан и глобальном интересе к нашей Родине, отметил Нурсултан Назарбаев.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2012 году 65 тыс. казахстанцев обучались в разных мировых университетах. Кроме обладателей президентской стипендии «Болашак», которых на сегодня насчитывается более 10 тыс., это десятки тысяч молодых казахстанцев, которым обучение оплачивают родители. И это тоже стало возможным лишь благодаря росту благосостояния и возможностей казахстанцев.

Двадцать два года назад Казахстану предрекали демографический спад. Но, как подчеркнул Президент, этот прогноз, как и многие другие мрачные, не оправдался – за годы Независимости в республике родилось 6 млн. 736 тыс. детей. Кроме того, благодаря системным мерам, направленным на развитие отечественного здравоохранения, удалось достичь самых важных результатов – растет средняя продолжительность жизни, снизилась смертность, увеличивается население страны.

Как напомнил Нурсултан Назарбаев, Казахстан с самого начала выбрал правильный вектор развития, обозначив свое видение Великой страны в Стратегии «Казахстан-2030» и реализовав ее досрочно, за полтора десятилетия. Независимость, отметил Глава государства, дала возможность смело смотреть в будущее и ясно видеть перспективы. Этот величайший дар используется и сейчас в решении исторических задач Стратегии «Казахстан-2050».

Продолжая свое выступление, Президент отметил, что цифра «семь» всегда была особой для казахстанского народа, напомнив, что даже новый курс нашей страны в новом веке – Стратегия «Казахстан-2050» – также состоит из семи приоритетов.

– В качестве подарка Независимости наш народ обрел 7 бесценных достояний, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев. – Первое достояние – наша священная и достойная страна, Мәңгілік Ел. Более 14 тысяч километров бесспорных границ спаяли нашу Родину в единый монолит. Они стали рубежами добрососедства со всеми сопредельными странами.

[caption id="attachment_17083" align="alignleft" width="300"] фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА[/caption]

В качестве второго достояния Президент Казахстана назвал единство народа, отметив, что казахстанцы смогли превратить свою Родину в колыбель мира. Через спокойствие в нашей стране воцарилась стабильность, а через согласие – сплоченность.

– Единство, согласие – наше главное богатство, бесценное достояние. Если нашей основой будет спокойствие, опорой – стабильность, желанием – согласие, то наша страна займет достойное место в истории. Независимость сплотила народ под единым шаныраком ассамблеи – хранителя мира и согласия. Наше духовное единство – главный фундамент светского государства и общества, – выразил мнение Глава государства.

Третьим достоянием Независимости являются наша культура и родной язык. Как рассказал Президент, сегодня казахский язык, помимо соседних стран, преподают в ведущих учебных заведениях Азербайджана, Армении, Беларуси, Польши, Венгрии, Южной Кореи, Германии, Великобритании, США, и с каждым годом количество таких стран увеличивается. В знаменитом Кембриджском университете есть специальный предмет, посвященный казахскому языку, истории и культуре.

Благодаря Независимости новый импульс получило развитие национальной культуры Казахстана: реализована программа «Мәдени мұра», восстановлено потерянное, восполнено пропущенное. Искусство и богатое культурное наследие страны, как подчеркнул Президент, стали частью мирового духовного богатства.

Индустриально-инновационную экономику Глава государства обозначил как четвертое достояние Независимости.

– Сегодня богатства нашей земли принадлежат и служат всему народу, – отметил Нурсултан Назарбаев. – По оценкам международных экспертов, в этом году Казахстан занял 19-е место в мировом рейтинге по управлению минеральными ресурсами. Мы хорошо усвоили уроки глобальных кризисов. В ХХI веке путь всех успешных наций определяют индустриальная мощь и инновации.

Пятое достояние, которое является первоосновой национального богатства, – это Общество Всеобщего Труда. Именно кропотливым трудом Казахстан и казахстанцы добивались всего того, что сейчас имеют. Именно труд, как подчеркнул Глава государства, делает благородным – человека и великой – страну.

Столица республики Астана – это шестое достояние Независимости, это город, который является архитектурным воплощением государственной мощи.

– В ее новых кварталах, на площадях, в парках и шедеврах зодчества как в зеркале отражается Великая История нашей Независимости. Поэтому любовь к Астане – это сыновнее чувство к Родине. Это альфа и омега Нового Казахстанского Патриотизма, – заявил Нурсултан Назарбаев.

Седьмым достоянием Независимости является глобальная ответственность, а также общие для всего человечества инициативы. Международное сообщество высоко ценит исходящие от суверенного Казахстана идеи, касающиеся укрепления глобальной ядерной безопасности, диалога культур и религий. В нынешнем году страна внесла свой вклад в достижение прорыва в переговорном процессе по ядерной программе Ирана. Астана ведет подготовку к проведению Всемирной выставки «ЭКСПО-2017». Все это – непреходящее достояние нашей Независимости, ее реальные плоды и перспективы, заключил Президент.

...По завершении собрания состоялся праздничный концерт, который смело можно назвать всеказахстанским, – в нем приняли участие артисты из всех областей страны, поэтому по другую сторону рампы было едва ли не столько же людей, сколько в зрительном зале. Только оркестров выходило на сцену пять, два хора, четыре танцевальных коллектива, десятки солистов и несколько ансамблей.

При этом каждый коллектив включил в программу своеобразную «визитную карточку»: оркестр казахских народных инструментов им. Д. Нурпеисовой (Атырауская область) – кюй «Сарыарка» своего великого земляка Курмангазы, актюбинский танцевальный ансамбль «Акку» «Танцевальный кюй» уроженца тех мест Ахмета Жубанова, оркестр им. Даулеткерея – «Кероглы» самого Даулеткерея. Павлодарцы привезли «Баянаульский вальс» Н. Тлендиева на слова К. Идрисова.

[caption id="attachment_17082" align="aligncenter" width="530"] фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА[/caption]

Артисты из Мангыстауской области неожиданно приняли решение исполнять не какое-то одно произведение, а представили то, чем славится их край, – искусство кюя. Кюй шашу прозвучал в исполнении трех кюйши и оркестра им. Таракулы. Южноказахстанцы по праву гордятся Шамши Калдаяковым, и десять певцов спели попурри на темы его песен. Трио «Тараз» на этот раз обратился к памяти великого артиста – Кенена Азербаева (песня «Ту?ан жер»). Восточноказахстанцы подготовили песню Абая «Желсiз түнде жары? ай», которая прозвучала в исполнении Вячеслава Ткача, Максата Касенова и Медета Каликайдара в сопровождении хора Astana Opera и симфонического оркестра концертного объединения им. К. Байжанова (Карагандинская область).

Прозвучали в программе и названия городов: «Костанай – город юности нашей» А. Коротченко – А. Орехова, «Сагындым Алматымды» А. Коразбаева – С. Оспанова, «Темиртау жастары» (неслучайное название – «Молодежь Темиртау») и, конечно, «Астана» И. Грибулиной.

Североказахстанцы привезли русскую вокально-хореографическую композицию «Коробейники», два танцевальных ансамбля – «Ту?ан жер», «?арлы?аш» и ансамбль народной музыки «?ызылжар».

Одним из самых масштабных стало исполнение песни Н. Назарбаева и А. Коразбаева «Үш ?оңыр». На сцену ЦКЗ «Казахстан» вышли сводный хор мальчиков Республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. А. Жубанова и Казахского национального университета искусств.

А в финале концерта прозвучали «Гимн олимпийцев» Е. Егезекова – А. Мукей и величественный «Казахстан» А. Коразбаева – Ж. Молдагалиева, когда на сцену вышли все участники концерта.

Таким получился этот необычный концерт – грандиозным, всеказахстанским!

Юлия МАГЕР, Бектур КАДЫРОВ