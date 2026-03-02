В предстоящих соревнованиях национальная сборная РК будет защищать честь страны в пара лыжных гонках и пара биатлоне

Фото: paralympic.kz

До начала XIV зимних Паралимпийских игр, которые пройдут в итальянских городах Милан - Кортина-д’Ампеццо, осталось всего четыре дня. На международной арене Казахстан представят семь спортсменов: Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Юрий Березин, Владислав Кобаль, Сергей Усольцев, Анна Грачева и Нурлан Алимов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Самый молодой спортсмен в составе команды – участник пара лыжных гонок Владислав Кобаль, которому всего 17 лет. Самый опытный и возрастной спортсмен – Сергей Усольцев, выступающий в пара лыжных гонках и пара биатлоне. Ему 51 год.

Одним из наиболее опытных спортсменов сборной является Александр Герлиц – бронзовый призёр Паралимпийских игр 2022 года в Пекине по пара биатлону. Кроме того, на Паралимпиаде 2018 года в Пхёнчхане он занял 4 место в пара лыжных гонках.

Также одним из лидеров сборной Казахстана является Ербол Хамитов – призёр чемпионатов мира по пара биатлону и пара лыжным гонкам, а также многократный победитель этапов Кубка мира. В сезоне 2022–2023 годов он стал чемпионом мира по пара лыжным гонкам, став первым пара спортсменом в истории Казахстана, достигшим этого результата.

По итогам сезона 2024–2025 Ербол Хамитов одержал победу в общем зачёте Кубка мира по пара биатлону и спустя 31 год вновь принёс Казахстану Хрустальный глобус.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 16 марта. В соревнованиях примут участие более 600 спортсменов со всего мира, которые разыграют 79 комплектов медалей.

Игры нынешнего года имеют особое значение – отмечается 50-летие зимнего Паралимпийского движения. Первые зимние Паралимпийские игры состоялись в 1976 году в шведском городе Эрншёльдсвик.