Семейных дебоширов возьмут под контроль

Главная ее цель – сформировать в обществе нетерпимость к любым формам насилия. Акцию инициировало Министерство внутренних дел. Полицейские посещают семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, проверяют соблюдение выписанных агрессорам защитных предписаний, а также совместно с психологами общаются с семейными дебоширами, отбывающими наказание в виде административного ареста в спецприемниках.

В этом году правовая позиция по отношению к бытовому насилию кардинально поменялась. По поручению Главы государства Министерством внутренних дел совместно с депутатами Парламента внесены законодательные поправки по ужесточению ответственнос­ти за данные правонарушения.

В частности, с 19 мая вступили в законную силу изменения в Уголовный кодекс. По наиболее распространенным бытовым прес­туплениям был введен квалифицирующий признак «совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного». Теперь причинение тяжкого или среднего вреда здоровью в сфере быта влечет лишение свободы до 10 лет. С 1 июля внесены поправки в административное законодательство. Так, увеличены сроки ареста по правонарушениям в семейно-бытовой сфере.

– Если ранее это было до 5, 10 или до 15 суток и суды зачастую ограничивались двумя сутками ареста, то сейчас пре­дусмотрены фиксированные сроки административного ареста. Как известно, бытовое насилие начинается с семейного скандала. В связи с этим за семейный скандал, который сопровождается оскорб­лением, боем посуды, шумом, без рукоприкладства законом пре­дусмотрено 5 суток ареста. При повторном правонарушении – 10 суток ареста. За побои – арест на 10 суток, повторно в течение года – 20 суток. За умышленное причинение легкого вреда здо­ровью – 15 суток, повторно в течение года – 25 суток, – проинформировал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров.

Была ужесточена и процедура примирения. Сейчас можно примириться только один раз, и только в суде, ранее ограничений не было.

Еще одно немаловажное нововведение – переход от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений. Ранее без заявления жертвы у полиции не было оснований к привлечению дебоширов к ответственности. По этой причине 60% обращений оставались без реагирования. Поправки позволили начинать административное производство по факту совершения бытового насилия.

На сегодня по 92% сообщений виновные привлекаются судом к предусмотренной законом ответственности. Как результат за четыре месяца (июль – октябрь) число привлеченных «домашних тиранов» возросло. Если во втором квартале текущего года было 7 тыс., то в третьем – 27 тыс. (за октябрь – 9,5 тыс.).

– Количество лиц, привлеченных к административной ответственности, увеличилось на 60%. Это связано с тем, что мы не требуем заявление жертвы, а по факту составляем административный протокол. Соответственно в два раза увеличилось число арестованных – за десять месяцев более 15 тысяч человек, – констатировал Ренат Зулхаиров.

Но самое главное, отметил он, что в результате принятых мер наметилась тенденция к снижению бытовых преступлений.

– Если по итогам полугодия у нас был рост бытовых преступлений на 1,5%, то за десять месяцев идет снижение на 4%, – уточнил спикер.

В целях защиты жертв бытового насилия участковыми инспекторами полиции в текущем году вынесено 75 тыс. защитных предписаний. По ходатайству полиции судами установлено свыше 12 тыс. особых требований к поведению правонарушителей, в том числе большинству из них запрещено употреблять алкогольные напитки. На всех семейных дебоширов заводятся наблюдательные дела, устанавливается усиленный полицейский контроль. За нарушение указанных ограничений привлечено 10 тыс. подучетных лиц.

По каждому семейному скандалу заполняется лист оценки риска повторного совершения бытового насилия. Семьи, в которых высокий риск рецидива, ставятся на особый контроль, по ним составляются индивидуальные планы профилактики.

К слову, сегодня в стране функционируют 76 кризисных центров, где жертвы насилия получают весь комплекс социальных, медицинских и юридических услуг. Им оказывается психологическая помощь, на тренингах рассказывается о том, как вновь не стать жертвой бытового насилия. Проводятся и обучающие курсы: шитья, парикмахерского дела и другие.

Как констатируют в МВД, в обществе формируется нетерпимость к насилию в семье и понимание неотвратимости наказания. В то же время сейчас в рамках законопроекта, разработанного депутатами Мажилиса, прорабатывается ряд изменений в Уголовный и Административный кодексы, а также в отраслевой Закон «О профилактике бытового насилия».

– Это большой законопроект, который содержит более ста поправок. Он предусматривает криминализацию любого насилия – легкий вред, побои, психологическое воздействие в отношении малолетних, – отметил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД.

К примеру, предлагается по умышленным причинениям тяжкого и среднего вреда здоровью, а также по истязаниям исключить такой вид наказания, как ограничение свободы.

В Кодекс об административных правонарушениях предполагается внести право выселения судом агрессора за насилие в семье вне зависимости от того, есть ли у дебошира альтернативное жилище. Аналогично предлагается по решению суда обязать правонарушителей проходить психокоррекционные курсы, направленные на изменение агрессивного поведения. Они будут проводиться психологами в государственных поликлиниках и спецприемниках, где отбывают наказание адмарестованные.

Однако, как отмечают в правоохранительном ведомстве, одними карательными мерами ситуацию не исправить. Проблему профилактики семейно-бытового насилия необходимо решать в комплексе с социально-экономическими и другими аспектами.