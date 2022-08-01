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Происшествия , Видеогалерея
Семейный интернет-магазин наркотиков накрыли в Нур-Султане
Диасов Ораз
корреспондент

Полицейские Нур-Султана пресекли работу интернет-магазина в мессенджере Telegram, через который реализовывались наркотики в особо крупном размере на территории столицы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Интернет-магазин попал в сферу внимания полицейских при мониторинге социальных сетей.

После установления личности администратора сайта стражи порядка организовали наблюдение за ним, чтобы определить связи с поставщиками и «закладчиками» наркотиков.

Как рассказали в ДП Нур-Султана, задержание проводилось сразу по двум адресам. Владелец магазина был задержан с поличным во время закладки синтетических наркотиков.

«В момент задержания в его машине было обнаружено 60 свертков с мефедроном, приготовленным к продаже. Наркотики для конспирации были спрятаны в помятой жестяной пивной банке, которая валялась на полу автомобиля.

Одновременно в квартире была задержана сожительница наркоторговца, которая участвовала в распространении наркотиков как администратор сайта.

При обыске по месту жительства было изъято еще 157 расфасованных доз мефедрона, пластиковые лотки с наркотиком, а также 886 желатиновых капсул со смолой каннабиса», – отметили в столичном ДП.

К вещественным доказательствам приобщены найденные на месте электронные весы, упаковочная тара, мерные ложки – всё, что необходимо для расфасовки наркотиков.

«В результате одновременных задержаний у супругов изъято более трех килограммов синтетического наркотика мефедрона и 260 граммов смолы каннабиса», – говорит заместитель начальника ДП Нур-Султана Куаныш Орынбетов.

В настоящее время установлен канал поставки мефедрона в столицу, прорабатываются связи преступников с лицами, причастными к поставке и сбыту наркотиков на территории города.

Проводится досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере посредством использования электронных информационных ресурсов».

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

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