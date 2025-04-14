15 апреля 2025 года Комиссия по правам человека при Президенте РК при участии Офиса Программ ОБСЕ в Астане и акимата Костанайской области провела обучающий семинар-тренинг для государственных служащих, представителей НПО и общественности Костанайской области на тему: «Национальные и международные механизмы защиты прав человека в Казахстане»

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В семинаре-тренинге приняли также участие руководители и сотрудники местных правоохранительных и судебных органов, местных исполнительных органов, учреждений социальной защиты населения, образования, здравоохранения и культуры, а также представители института адвокатуры, гражданского общества и молодежных организаций Костанайской области.

Перед слушателями семинара-тренинга выступили с приветственными словами заместитель акима Костанайской области Арман Абенов, заместитель председателя Комиссии по правам человека при Президенте РК Тастемир Абишев, исполняющий обязанности Главы Офиса Программ ОБСЕ в Астане Юрий Фенопетов.

На семинаре-тренинге изучалась национальная и международная система защиты прав человека в Республике Казахстан. Были рассмотрены механизмы взаимодействия национальных учреждений по правам человека с судебными и правоохранительными органами, другими государственными органами, а также международными организациями и институтами гражданского общества.

Рассмотрены актуальные вопросы защиты гражданских, трудовых, социально-экономических и культурных прав граждан Республики Казахстан, а также иных лиц, постоянно либо временно проживающих на территории Казахстана. Слушатели были ознакомлены с механизмами реализации конституционных прав граждан на судебную и внесудебную защиту своих прав, на свободу от пыток и других видов жестокого обращения и наказания, от дискриминации, на получение квалифицированной юридической помощи.

Участники семинара-тренинга также были ознакомлены с механизмами реализации конституционных прав граждан и иных лиц на получение информации, образования, социальных услуг, осуществление предпринимательской деятельности, а также предупреждение и разрешение возможных трудовых и социальных конфликтов в обществе.

Кроме этого, на семинаре были обсуждены актуальные вопросы защиты прав человека, в том числе защиты прав женщин и детей, лиц с инвалидностью в сферах противодействия бытовому насилию и торговле людьми.

Члены Комиссии Т.Абишев, С.Жаркенова, З.Байсакова и И.Осокина на конкретных примерах рассказали слушателям не только о правах и свободах человека и гражданина, но и об обязанностях граждан перед государством и обществом.

К примеру, в своем выступлении заместитель председателя Комиссии Тастемир Абишев отметил важность обучающих семинаров-тренингов по правам человека в регионах Казахстана для повышения уровня осведомленности местного населения о правах и свободах человека и гражданина, судебных и внесудебных механизмах защиты прав человека, об основных принципах деятельности договорных органов ООН по рассмотрению индивидуальных жалоб и сообщений граждан Республики Казахстан, а также повышения уровня правосознания и правовой культуры всех слоев казахстанского общества.

Далее заместитель председателя Комиссии особо подчеркнул, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев придает важное значение верховенству закона и установлению правовой культуры в казахстанском обществе, соблюдению конституционных прав граждан в контексте международных обязательств Республики Казахстан.

В своем выступлении исполняющий обязанности Главы Офиса Программ ОБСЕ в Астане господин Юрий Фенопетов отметил уникальность совместных обучающих семинаров-тренингов Комиссии по правам человека и ОБСЕ, охватывающих отдаленные районы, села и аулы Казахстана.

В ходе семинара-тренинга слушатели ознакомились с контрольными функциями договорных органов Организации Объединенных Наций в области прав человека, компетенцией контрольных органов, учрежденных ООН, обсудили механизмы рассмотрения индивидуальных жалоб граждан в соответствующих комитетах ООН.

В ходе семинара-тренинга участники обменялись опытом работы в сфере защиты и поощрения прав человека. Члены Комиссии ответили на интересующие слушателей вопросы.

Следует отметить, что 16 апреля Комиссия по правам человека проводит обучающий семинар-тренинг по правам человека в Аулиекольском районе, 17 апреля – в городе Рудный.

Данные семинары-тренинги Комиссии проводятся в соответствии с планом ее работы на 2025 год.

Семинар-тренинг Комиссии по правам человека состоится в конференц-зале акимата Костанайской области, начало в 10.00 часов, журналистов просим собраться в 09.30 часов, конт. тел. +7 702-854-34-00.