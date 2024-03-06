Семинар по социальной интеграции прошел в Шымкенте

Статьи
55
Айман Аманжолова
[email protected]

Комиссия по правам человека при Президенте РК совместно с Миссией Международной организации по миграции (МОМ) в Казахстане, Академией государственного управления при Президенте РК, Министерством труда и социальной защиты населения РК провела в городе Шымкент двухдневный национальный семинар-тренинг по социальной интеграции, включению и солидарности (сплоченности) мигрантов в Казахстане

Фото: kazpravda.kz

Перед участниками семинара-тренинга выступили с приветственными словами Субрегиональный координатор Миссии МОМ по Центральной Азии господин Зейнал Гаджиев, заместитель председателя Комиссии по правам человека при Президенте РК Тастемир Абишев, директор филиала Академии государственного управления при Президенте РК по городу Шымкент Адилет Нысанбев, заместитель председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Ерболат Абулхатин.

Глава Миссии МОМ в Центральной Азии господин Зейнал Гаджиев в своем выступлении подчеркнул о первостепенном значении социальной интеграции мигрантов, в том числе мигрантов из Афганистана в казахстанское общество.

В своем выступлении заместитель председателя Комиссии Тастемир Абишев отметил актуальность вопросов соблюдения прав человека, в том числе прав мигрантов в Казахстане в контексте с его международными обязательствами, а также важность учета посланий и программных статей главы государства в совершенствовании правозащитных механизмов и укреплении социально-экономических, трудовых, гражданских и  культурных прав всех граждан.

Далее заместитель председателя Комиссии подчеркнул необходимость актуализировать вопросы защиты прав трудящихся-мигрантов в деятельности местных исполнительных и правоохранительных органов, полнее использовать потенциал институтов гражданского общества в защите прав трудящихся-мигрантов, обратить особое внимание на роль правового просвещения населения, в том числе мигрантов.

Также заместитель председателя Комиссии особо подчеркнул, что Президент Казахстана К.Токаев придает важное значение верховенству закона и установлению правовой культуры в казахстанском обществе, соблюдению конституционных прав каждого в контексте с международными обязательствами Республики Казахстан.

На семинаре-тренинге изучалась национальная и международная система защиты прав человека в Республике Казахстан. Были рассмотрены механизмы взаимодействия национальных учреждений по правам человека с судебными и правоохранительными органами, другими государственными органами, а также институтами гражданского общества.

Рассмотрены актуальные вопросы защиты гражданских, трудовых, социально-экономических и культурных прав граждан Республики Казахстан, а также постоянно либо временно проживающих мигрантов на территории Казахстана в контексте новой миграционной политики РК на 2023-2027 годы.

Слушатели были ознакомлены с механизмами реализации конституционных прав граждан и иных лиц на получение информации, образования, социальных услуг, осуществление предпринимательской деятельности, а также предупреждение и разрешение возможных трудовых и социальных конфликтов в обществе.

Кроме этого, на семинаре были обсуждены актуальные вопросы интеграции мигрантов в казахстанское общество.

 

#казахстан #Шымкент #мигранты #семинар

Популярное

Все
В стремлении к гармонии женщины-полицейские встали на... гвозди
О любовных перипетиях аристократов
Этот спектакль не любят железнодорожники
Он дал вторую жизнь деревянным изделиям. И себе
У него нет пафоса, у него летающие коровы
Зачем минируют реки Алтая?
Сразу 14 коммунальных предприятий Костанайской области повышают тарифы на свои услуги
Вино из одуванчиков
«Верховной» культуре придется потесниться
Арал: пусть небольшой, но реальный вклад
Не стратегическое сооружение, а "кошелек"
Деньги на питание школьников, перечисляемые из городского бюджета, не всегда используются по назначению
Как большегрузы «убивают» наши дороги
В Национальной академической библиотеке РК прошла научно-практическая конференция «Қазақ руханияты және Жүсіпбек Аймауытұлының көркемдік әлемі»
Выплаты в честь 8 марта
Песня остается с человеком
Будущее – за молодыми
Пастбища особого назначения
Казахстан выступил с позицией о создании Палестинского государства в границах 1967 года
Инвестиции в недра
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
В колонии Аршалы действует промзона для производства
Касым-Жомарт Токаев принял акима области Абай
Турнир по паранастольному теннису впервые открылся в Астане
Падеж лошадей в Акмолинской области: представители МСХ выехали в районы
Арестован вице-министр культуры и спорта
Олжас Тулеуов, замглавы АСПиР: «Для Агентства важно разработать документ, отвечающий вызовам времени»
Несуществующие машины «продавал» казахстанцам астанчанин
Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль Grand Slam
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
В МВД опровергли информацию о штрафах за игнорирование часового пояса
Подозреваемых в вымогательстве денег у подростков задержали в Астане
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Проект “Қарызсыз қоғам” формирует новую финансовую культуру в обществе
Фестиваль сильнейших роботов
Артефакты о переселении в Казахстан представителей 16 этносов представили на выставке
«Андрюха, так не делается!»: Рублёв обматерил судью и был дисквалифицирован
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Ответственность перед предками и потомками
Назначен заместитель управделами президента
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
В Семее горит торговый центр
Откуда берет корни название города Костанай
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1

Читайте также

Один мир, одна вода, одни проблемы
Не бывает «маленьких» проблем
Притяжение древности
Новые точки роста

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]