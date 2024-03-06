Семинар по социальной интеграции прошел в Шымкенте

Комиссия по правам человека при Президенте РК совместно с Миссией Международной организации по миграции (МОМ) в Казахстане, Академией государственного управления при Президенте РК, Министерством труда и социальной защиты населения РК провела в городе Шымкент двухдневный национальный семинар-тренинг по социальной интеграции, включению и солидарности (сплоченности) мигрантов в Казахстане

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Перед участниками семинара-тренинга выступили с приветственными словами Субрегиональный координатор Миссии МОМ по Центральной Азии господин Зейнал Гаджиев, заместитель председателя Комиссии по правам человека при Президенте РК Тастемир Абишев, директор филиала Академии государственного управления при Президенте РК по городу Шымкент Адилет Нысанбев, заместитель председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Ерболат Абулхатин.

Глава Миссии МОМ в Центральной Азии господин Зейнал Гаджиев в своем выступлении подчеркнул о первостепенном значении социальной интеграции мигрантов, в том числе мигрантов из Афганистана в казахстанское общество.

В своем выступлении заместитель председателя Комиссии Тастемир Абишев отметил актуальность вопросов соблюдения прав человека, в том числе прав мигрантов в Казахстане в контексте с его международными обязательствами, а также важность учета посланий и программных статей главы государства в совершенствовании правозащитных механизмов и укреплении социально-экономических, трудовых, гражданских и культурных прав всех граждан.

Далее заместитель председателя Комиссии подчеркнул необходимость актуализировать вопросы защиты прав трудящихся-мигрантов в деятельности местных исполнительных и правоохранительных органов, полнее использовать потенциал институтов гражданского общества в защите прав трудящихся-мигрантов, обратить особое внимание на роль правового просвещения населения, в том числе мигрантов.

Также заместитель председателя Комиссии особо подчеркнул, что Президент Казахстана К.Токаев придает важное значение верховенству закона и установлению правовой культуры в казахстанском обществе, соблюдению конституционных прав каждого в контексте с международными обязательствами Республики Казахстан.

На семинаре-тренинге изучалась национальная и международная система защиты прав человека в Республике Казахстан. Были рассмотрены механизмы взаимодействия национальных учреждений по правам человека с судебными и правоохранительными органами, другими государственными органами, а также институтами гражданского общества.

Рассмотрены актуальные вопросы защиты гражданских, трудовых, социально-экономических и культурных прав граждан Республики Казахстан, а также постоянно либо временно проживающих мигрантов на территории Казахстана в контексте новой миграционной политики РК на 2023-2027 годы.

Слушатели были ознакомлены с механизмами реализации конституционных прав граждан и иных лиц на получение информации, образования, социальных услуг, осуществление предпринимательской деятельности, а также предупреждение и разрешение возможных трудовых и социальных конфликтов в обществе.

Кроме этого, на семинаре были обсуждены актуальные вопросы интеграции мигрантов в казахстанское общество.