Культура
Съемки художественного фильма о Магжане Жумабаеве начались в Петропавловске
Андрей Кратенко

Фильм об акыне акынов

Сериал «Магжан. Жаралы жолбарыс» снимает компания Cinema Company по заказу телеканала Qazaqstan.

В сценарии Каната Рамазана главный герой представлен в возрасте до 27 лет – в тот счастливый период жизни, когда из одаренного юноши Магжан Жумабаев превращается в «акына акынов».

Планируется снять 4 серии. Для съемок подобраны более полусотни мест в Северо-Казахстанской области, в том числе село Сарытомар, где действует музей Магжана Жумабаева. Большая часть работы пройдет в Петропавловске, здесь сохранились здания, в которых жил или бывал поэт.

При жизни Магжана называли казахским Пушкиным, сравнивали с Байроном и Шекспиром, говорили, что внешне он чем-то похож на Сергея Есенина – то ли волнами вьющихся волос, только не русых, а черных, как смоль, то ли открытой, как североказахстанская степь, и распахнутой навстречу самой жизни искренностью в глазах, только не синих и озорных, а темных, как степная ночь, и кажется, чуть подернутых дымкой печали, что по утрам таяла над войлоком юрт его родного аула, то ли по-есенински пронзительными до слез, полными глубочайшего лиризма стихами, музыка которых понятна душе…

К столетию писателя на его родине установили памятник. Многие школы и улицы, а также Высший колледж Петропавловска носят имя поэта.

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