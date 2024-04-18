Семья Абдраман стала пионером носочного производства в Кызылординской области

Общество
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Алибек Байшуленов

На рынках Приаралья появились носки под брендом «Аксуат». 

фото из семейного архива

Инициатором проекта по созданию цеха носочных изделий стала хозяйка домашнего очага семейства Абд­раман – Сарсенкуль Аралбаева. Она давно мечтала открыть собственное дело, но все никак не складывались обстоятельства. «Звезды сошлись» прошлым летом на отчетной встрече с населением акима села Аксуат, на котором ее заинтересовала информация о господдержке сельских предпринимателей по проекту «Ауыл аманаты».

Многодетная женщина задумала на льготный кредит под 2,5% заняться разведением скота. Однако специалисты-координаторы проекта порекомендовали ей попробовать себя в промышленной отрасли. Вопрос был детально обсужден на семейном совете. Так родилась идея открыть мини-цех по изготовлению носков, поскольку спрос на этот вид одежды существует во все времена года.

– Поразмыслив, мы пришли к выводу – шить и сбывать носки нам по силам. Исследовали рынок, изучили, где брать сырье и станки, разработали и защитили бизнес-план. В ноябре поступили деньги. Ну а дальше завертелось... К кредитным пяти миллионам добавили собственные средства и купили оборудование последней модификации. В приобретении швейных устройств из Китая помогли местные братья-казахи. Они вместе со станками высла­ли нам высококачественные специальные нитки. Потому как мы решили: если уж выпускать, то качественные изделия, – рассказала Сарсенкуль Аралбаева.

В многодетной семье Кайратбека Абдрамана и Сарсенкуль Аралбаевой четверо детей – сын Нурболат, дочери Фариза, Мереке и Зарина, а также невестка Гулдана, зять Мирас, внуки Адина, Жибек и Хадиша. Сейчас в семейный бизнес так или иначе вовлечены все они.

Первые в области производители носков признались, что заниматься носочным бизнесом не так-то просто. Но, набравшись терпения, новички стали усердно осваивать азы и нюансы нового вида деятельности. Только на поиски специалистов для наладки линии и запуска оборудования ушло несколько недель.

Специалистов пригласили из Ташкента. После того как все устройства заработали, на месяц наняли мастера, который мог управлять производством. Он не только показал, но и научил членов семьи самостоятельно заправлять делом. Ведь от станков нельзя отходить ни на минуту – нужно все время следить за нитками, иголками и прочим.

– За процессом шитья следит сын, я утюжу готовую продукцию, муж пакует товар. Он на 88% состоит из вискозы – материа­ла, схожего с хлопком, который прекрасно подходит для пошива чулочно-носочных изделий. Ткань не синтетичес­кая, отлично пропускает воздух и впитывает влагу. Сейчас в ассортименте целый ряд детских и взрослых сезонных носков на любой вкус – тонких, шерстяных, махровых, однотонных, цветных. Мощность производства – до 400 носков в день, – проинформировала собеседница.

В Кызылорде для продажи носков даже не потребовалось клича «Поддержим отечественного производителя!» Всего за месяц спрос на местную носочную продукцию вырос и без него. Сегодня в цех стали приезжать все больше покупателей из соседних аулов, также налаживается сотрудничество с торговыми точками. Хозяева супермаркетов для подтверждения качества потребовали товар в фирменной упаковке. И этот вопрос также был решен.

– Как новички постепенно узнаем, насколько все непросто на носочном рынке. Но мы не боимся и готовы высоко держать марку с названием нашего сельского округа «Аксуат», конкурируя с производителями из Китая, Кыргызстана, Узбекистана. В марте приняли участие в нескольких ярмарках, спрос на наш товар был. Кстати, нам поступают предложения заняться шитьем детского нижнего белья из «хэбэ», а еще открыть цех по выпуску детской обуви из натуральной кожи. Как заявили специалисты, оказывается, в регионе большая заболеваемость детей от ношения одежды и обуви из некачественных заменителей – дерматина, гранитоля и других. Поэтому размышляем о планах. И правда, оказывается, что спрос рождает предложение, – говорит Сарсенкуль Аралбаева.

Между тем предприниматель рассказала и о том, что чем дальше вникает в тонкости дела, тем больше обнажаются проблемы. Актуальными из них остаются вопросы приобретения ниток, этикеток, целлофановой упаковки и крючков для нее. К сожалению, в нашей республике такую продукцию изготавливают только в двух-трех городах. И по цене далеко не дешевой. Поэтому, сравнивая цену и качество, хозяева мини-цехов вынуждены приобретать аксессуары и комплектующие в Китае и Узбекистане.

– У нас самих уже возникла идея заняться этими вопросами, ведь это тоже вид бизнеса. Кстати, пусть эти темы станут подсказкой для тех, кто хочет открыть собственное производство, – подытожила сельская предпринимательница.

#регионы #производство #Кызылорда #носки

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