Семьям погибших на месторождении "Боранколь" нефтяников выплатили по 5 млн тенге
Азамат Сулейменов
Семьям погибших при пожаре на месторождении "Боранколь" в Мангистауской области нефтяников выплатили по 5 миллионов тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz.
ТОО МНК "КазМунайТениз" выплатило материальную помощь в размере 5 миллионов тенге семьям двух работников, погибших при пожаре на месторождении "Боранколь".
"Также компания оказала иную материальную помощь согласно внутренним документам и законодательству РК. Кроме того, в настоящее время отрабатывается вопрос назначения страховых выплат членам семей, находящимся на иждивении", – сообщили в пресс-службе "КазМунайТениз".
Руководство АО "НК "КазМунайГаз" и ТОО МНК "КазМунайТениз" выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, смертельный пожар произошел на месторождении "Боранколь" 6 сентября 2021 года.