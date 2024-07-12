Сенат Казахстана инициировал закон о противодействии семейно-бытовому насилию в рамках МПА СНГ

Председатель Сената Маулен Ашимбаев с группой депутатов приняли участие в заключительных заседаниях X Парламентского форума БРИКС и заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты парламента

Фото: Сенат

Депутаты стран Содружества рассмотрели актуальные вопросы международной повестки и подвели итоги работы МПА СНГ в 2023 году.

Второй день X Парламентского форума БРИКС открыла сессия пленарного заседания в расширенном формате. Участники обсудили роль парламентов в противодействии фрагментации многосторонней торговой системы и преодолении угроз, связанных с последствиями глобальных кризисов, а также межпарламентское сотрудничество в гуманитарной и культурной сферах.

Кроме того, в этот же день в Санкт-Петербурге прошло заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, в ходе которой депутаты рассмотрели результаты участия наблюдателей от Ассамблеи в мониторинге прошедших внеочередных президентских выборов в Азербайджане и России, парламентских выборов в Беларуси, а также ход подготовки к мониторингу предстоящих парламентских выборов в Узбекистане и Азербайджане.

Вместе с тем, на заседании Совета был рассмотрен перспективный план модельного законотворчества в СНГ на 2023–2025 годы. По поручению спикера Маулена Ашимбаева Сенат Парламента Казахстана предложил добавить в этот план разработку модельного закона о противодействии семейно-бытовому насилию. Эта инициатива сенаторов Казахстана была поддержана коллегами из МПА СНГ с учетом положительного опыта законотворчества Казахстана.

«Казахстан наработал значительный опыт законодательного регулирования противодействия и предупреждения семейно-бытового насилия. По инициативе президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в апреле этого года был принят закон об усилении защиты прав женщин и детей. Поэтому Сенат Парламента Казахстана выступил с инициативой о разработке соответствующего модельного закона для стран СНГ. До конца текущего года Сенат внесет проект соответствующего законодательного акта на рассмотрение Межпарламентской Ассамблеи с тем, чтобы этот модельный закон в последующем могли использовать в своей законотворческой деятельности парламентарии других стран СНГ», - отметил спикер Сената.

Также в этот день Маулен Ашимбаев провел ряд двусторонних встреч. В ходе беседы с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи Маулен Ашимбаев высоко оценил казахстанско-китайские отношения, мощный импульс которым придал недавний государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан и его участие в саммите ШОС в Астане. Кроме того, подписанное главами государств Совместное заявление, как подчеркнул спикер палаты, закрепило особый статус всестороннего стратегического партнерства.

На встрече с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко Маулен Ашимбаев выразил уверенность в том, что Х Межпарламентский форум БРИКС будет способствовать продвижению важных инициатив на международном уровне. Собеседники отметили динамичное развитие взаимоотношений двух государств по всем направлениям. В частности, было обращено внимание на обоюдный интерес к наращиванию совместных проектов в сфере промышленности, науки, сельского хозяйства, транспорта, туризма, образования и межрегионального взаимодействия.

Также Маулен Ашимбаев встретился со спикером Народной палаты Индии Ом Бирлой. В ходе переговоров были подчеркнуты прочные экономические и культурные связи двух стран и обозначена заинтересованность в активизации межпарламентского сотрудничества. Речь также шла и о развитии духовной дипломатии в рамках работы Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Всеобъемлющий характер отношений двух братских народов был отмечен в ходе встречи Маулена Ашимбаева с председателем Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбеком Шакиевым. Основная заслуга в этом, как подчеркнул председатель Сената, принадлежит главам двух государств, чьи взаимоотношения основаны на личной дружбе и взаимном доверии. Это, как отметили собеседники, придает мощный импульс двусторонним связям. Отдельное внимание уделено было сотрудничеству и общим задачам в рамках ТюркПА и предстоящему заседанию Ассамблеи в Узбекистане.