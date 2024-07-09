Сенатор Булавкина высказалась о подписанном президентом законе против лудомании

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«Проблема игровой зависимости в последнее время очень серьезно коснулась казахстанского общества. Патологическая зависимость от азартных игр приводит к тому, что человек за одну ночь может проиграть участок земли, квартиру, машину, свой собственный бизнес, оставив свою семью без средств к существованию и, при этом, набрав неподъемные долги в банках и микрофинансовых организациях. Граждане могут совершать преступления, связанные с денежными средствами, осуществлять мошеннические схемы.

Только по официальным данным в Казахстане проживают более 350 тысяч лудоманов. А это практически 4% от трудоспособного населения страны. А если взять школьников, студентов, молодых военнослужащих, у которых еще даже не окрепла психика и не сформировалось устойчивое отношение к сложностям жизни. Игромания поглощает их полностью.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального курултая поручил правительству утвердить комплексный план по борьбе с лудоманией, законодательно ограничив это пагубное пристрастие. И сегодня, 8 июля, он подписал закон по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации. Законом для самоограниченных лиц повышен максимальный срок самостоятельного ограничения участия в азартных играх с 1 года до 10 лет. Досрочно прекратить запрет будет невозможно.

Также законом дополнительно установлен запрет на участие в азартных играх и пари для физических лиц, включенных в Единый реестр должников, число которых составляет порядка 3,5 млн человек. Таким образом, принимаемые меры направлены на уменьшение численности потенциальных клиентов букмекерских контор. Кроме того, вводится административная ответственность юридических лиц за вовлечение и допуск в азартные игры и пари вышеуказанных лиц», - написала депутат в Instagram.