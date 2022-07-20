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Сенатор Канатбек Сафинов обсудил проблемы медиаторов

Секретарь Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента Канатбек Сафинов встретился с профессиональными медиаторами по вопросу совершенствования законодательства в сфере медиации.

Участники встречи обсудили проблемы, с которыми медиаторы сталкиваются в ходе профессиональной деятельности.

В ходе встречи депутат отметил, что по итогам исполнения Плана мероприятий по реализации Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского процессуального законодательства и развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров» на 2022 год, Министерству информации и общественного развития РК рекомендовано в конце текущего года провести первый форум медиаторов.

По мнению сенатора, данный форум придаст дополнительный импульс становлению и развитию института медиации.

Подводя итоги встречи, Канатбек Сафинов отметил, что поднятые предложения медиаторов будут проработаны в ходе рассмотрения следующих законопроектов в области медиации.

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