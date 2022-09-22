Сенатор обвинил поставщиков, владельцев рынков и сахарные центры в ценовом сговоре, а госорганы – в бездействии

Депутат Сената Андрей Лукин обратил внимание Правительства на проблемные вопросы в деятельности крупных оптовых рынков страны на предмет обоснованности формирования стоимости социально значимых продовольственных товаров. Соотвествующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Сената, передает корресподент Kazpravda.kz.

Так, по его информации, имеются факты спекуляции с ценами, искусственного дефицита товаров, установления высоких арендных плат, принуждения арендаторов на закуп социальных товаров у аффилированных с администрацией рынка лиц по высокой цене, и другие.

«Все это влияет на рост цен. По официальным данным на сегодня, цены выросли на 20%, но фактически на 50% и более. К такому положению дел привело отсутствие должного законодательного регулирования и методологического воздействия на сферу торговли социально значимых продовольственных товаров со стороны Министерства торговли и интеграции, антимонопольного и местных исполнительных органов», - сказал сенатор.

Так, сахарными центрами городов Семей и Усть-Каменогорск в сговоре с группой поставщиков региона в нарушение статьи 170 Предпринимательского кодекса об антиконкурентных согласованных действиях субъектов рынка, искусственно ограничена продажа сахара, что привело к его удорожанию на 40%, то есть, до 700 тенге за килограмм (15 февраля т.г. средняя цена на сахар была 300 тенге).

Аналогичные признаки, антиконкурентных действий при реализации сахара, по мнению Лукина, имеются в Северо-Казахстанской и Мангистауской областях.

Также, констатиррвал он, существует монопольная цена за аренду торговых мест и навязывание администрацией рынков кабальных условий.

«К примеру, в Павлодарской области владелец рынка «Квазар», гражданин Германии, предоставляя в аренду коммерческие площади через посредническую компанию, дополнительно взимает с реализаторов социально значимых продовольственных товаров плату за использование и ремонт весов, холодильников, тележек и т.д., запрещая пользоваться своими. В Алматы руководство рынка «Жулдыз» заставляет предпринимателей неофициально, без заключения договоров выкупать торговые места, которые они арендуют более 15 лет и много других аналогичных примеров», - отметил сенатор.

В целом, его его словам, признаки одностороннего принятия решений владельцами рынков, напрямую влияют на удорожание социально значимых продовольственных товаров, то есть, любые финансовые требования администрации рынков реализаторы социально значимых продовольственных товаров закладывают в цену потребителям.

«Первоочередная причина сложившейся ситуации заключается в «пассивности» действий налоговых органов и акиматов. Как следствие, фактическое удорожание в розничной торговле сегодня, в среднем составляет 50% и больше от себестоимости продуктов, любой ажиотаж доводит рост цен до 70%и выше», - констатировал Лукин.

По его словам, требования статьи 9 Закона «О регулировании торговой деятельности» о недопустимости превышения 15% надбавки на социально значимых продовольственных товаров носят декларативный характер, практически никем не соблюдаются.

«Характерными нарушениями стали факты неэффективного использования и хищения средств, ненадлежащее хранение, распределение и планирование объемов социально значимых продовольственных товаров, а также недостатки в работе акиматов. Несмотря на особую государственную важность оборота социально значимых продовольственных товаров в стране, ни одним уполномоченным органом не инициируется вопрос упорядочения законодательства в данной сфере, которое сегодня представлено более 10 самостоятельными нормативными правовыми и подзаконными актами различных ведомств», - сказал депутат.

В это связи он предлагает формировать долгосрочные государственные заказы крупным отечественным товаропроизводителям социально значимых продовольственных товаров для единых поставок в Стабфонды с субсидированием транспортных расходов. Определить не снижаемый запас социально значимых продовольственных товаров по аналогии с государственным материальным резервом.

Также сенатор призывает инициировать разработку механизмов защиты внутреннего рынка социально значимых продовольственных товаров от любых негативных явлений и актуализировать перечень социально значимых продовольственных товаров, заменив их на менее дефицитные сорта, с учетом специфики региона, с внедрением особой маркировки 19-ти наименований продуктов.

Кроме того, предлагается рассмотреть вопрос кодификации нормативных и подзаконных правовых актов, регулирующих торговлю социально значимых продовольственных товаров, а также законодательно предусмотреть ответственность владельцев оптовых рынков за нарушения торговой деятельности допустивших социальные последствия.

Не менее важно, считает Андрей Лукин, оцифровать весь процесс реализации социально значимых продовольственных товаров с момента поступления на рынок до реализации конечному потребителю, в том числе механизмы контроля доступности торговых площадей и объемов продуктов в Стабфондах и проработать вопрос упрощения государственного контроля за реализацией социально значимых продовольственных товаров в сфере розничной торговли.