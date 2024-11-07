Сенатор предлагает придать городу Курчатов статус наукограда

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Он отметил, что поводом для запроса послужило недавнее посещение сенаторами Курчатова, в том числе объектов Национального ядерного центра Республики Казахстан.

«Как известно, история города, названного в честь учёного-физика Игоря Курчатова, неразрывно связана с историей Семипалатинского испытательного ядерного полигона, а в последствии и с историей Ядерного центра, который является одним из градообразующих предприятий в городе Курчатов. Согласно Плану территориального развития Республики Казахстан до 2025 года, утвержденного Указом президента Республики Казахстан, поддержка градообразующих предприятий предусматривается как одна из приоритетных задач для устойчивого развития моногородов. На сегодняшний день город Курчатов является практически единственным в республике из моногородов, в котором сосредоточены, в основном, научные организации и который к тому же является административным центром территории бывшего полигона», - сказал депутат.

Лукин отметил, что посетив объекты и ознакомившись с деятельностью ядерного центра, депутаты убедились в том, что на его базе расположены во многом не имеющие мировых аналогов научные установки, включая исследовательские ядерные реакторы, экспериментальные стенды, казахстанский термоядерный материаловедческий токамак КТМ, современные научные лаборатории, оснащенные передовым аналитическим оборудованием и т.д.

«Миссия и цели ядерного центра реализуются по нескольким направлениям его деятельности, результаты которых, во многом, не имеют аналогов на международном уровне и широко востребованы мировым сообществом. Сегодня наработанные ядерным центром научные компетенции, опыт и знания в данной сфере привлекают к совместной работе зарубежных партнеров из Японии, Франции, России, США и Китая. Успешная научно-техническая деятельность центра в течение ряда последних лет, огромный интерес к разработкам и результатам исследований учёных центра со стороны международного сообщества, устойчивое экономическое развитие предприятия, основанное, в основном, на привлечении иностранных партнеров к совместным работам, успешным коммерческим проектам и т.д. позволяют ядерному центру не только играть ведущую роль в жизни города, но и быть драйвером его развития. Сегодня за счет деятельности ядерного центра формируется более 50% налоговых поступлений в бюджет города Курчатов», - констатировал депутат.

Он напомнил, что количество работников центра составляет порядка 1 750 человек, средний возраст работников и руководителей центра – 45 лет. Доля работников ядерного центра от экономически активного населения г. Курчатов – около 27%.

По словам Анлрея Лукина, в рамках поездки члены Комитета встретились с акимом и депутатами маслихата города, обозначившими широкий круг социально-экономических проблем города, характерных для малых городов, расположенных вдалеке от центров экономической, социальной и культурной жизни страны. Это высокая изношенность и необходимость существенной модернизации инженерной инфраструктуры города, отсутствие нормально функционирующей системы жилищно-коммунального хозяйства города, которая должна обеспечивать нормальный уровень благоустройства, низкий уровень здравоохранения, обусловленный дефицитом специалистов, отсутствием современного медицинского оборудования, низким уровнем финансирования данной сферы.

Также в городе наблюдается низкий уровень школьного образования, обусловленный дефицитом специалистов, низким уровнем финансирования данной сферы, отсутствуют заведения среднего и высшего образования, которые могли бы обеспечивать кадровую подпитку предприятиям и организациям города, современные физкультурно-оздоровительных и досуговых центров;

«Вышеназванные проблемы вынуждают людей уезжать из города. На протяжении последних лет наблюдается отрицательное сальдо миграции, в частности, в ядерном центре наблюдается высокая текучесть кадров. Всё это приводит к оттоку высококвалифицированных кадров, что ограничивает развитие науки и производства в Курчатове. Комитет по итогам посещения города Курчатов и объектов центра отмечает необходимость решения двуединой задачи, с одной стороны поддержки отечественных научных центров, с другой – инфраструктурное развитие города не только как центра науки, но и как места, привлекательного для жизни людей, развития малого и среднего бизнеса. На наш взгляд, одним из путей решения вышеназванных задач представляется в создании наукограда в городе Курчатов, так называемых технополисов, образующихся в зонах развития высоких технологий», - отметил сенатор.

Также он подчеркнул, что вопросы правового регулирования наукоградов должны быть отражены в специальном законе «О наукограде», в разработке которого депутаты готовы принять участие. Сенатор также напомнил, что вопрос придания городу Курчатов статуса наукограда поднимается на протяжении нескольких лет.

«В 2012 году распоряжением премьер-министра была создана рабочая группа для выработки предложений по разработке законодательства о наукоградах. Более того, были разработаны концепция кластера «Наукоград Курчатов», проект закона «О наукоемких территориях». По сути, имеются все основания, чтобы Курчатов стал наукоградом, однако вопрос остается не решенным по сей день», - констатировал сенатор.

По мнению Лукина, еще одним весомым аргументом повлияющим на перспективное развитие как атомной энергетики, так и города Курчатов, является строительство в будущем атомной электростанции на этой территории. Район вблизи г. Курчатов имеет существующую развитую сетевую инфраструктуру, возможность аварийного резервирования мощности, научно-техническое сопровождение работ по строительству и эксплуатации АЭС, потенциальные ресурсы по хранению радиоактивных отходов, обеспеченность водными ресурсами, стабильную сейсмическую обстановку, опыт транспортировки топлива, имеющиеся научные компетенции и опыт работы в области атомно-энергетической отрасли.