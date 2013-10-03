В рамках повестки дня сессии парламентарии обсудят итоги мониторинга парламентских выборов Албании, функционирование демократических институтов в Боснии и Герцеговине, деятельность Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2012–2013 гг., вопросы прав ребенка и пожилых лиц, продовольственной и национальной безопасности, а также усиления института омбудсмена в Европе.

Отношения Казахстана и ассамблеи основываются на Соглашении о сотрудничестве между Парламентом нашей республики и ПАСЕ, подписанном в Страсбурге в 2004 году. С тех пор делегации казахстанского законодательного органа принимают участие в сессиях ПАСЕ и заседаниях ее комитетов.