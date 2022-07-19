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Сенаторы Бекболат Орынбеков и Абдалы Нуралиев ознакомились с деятельностью социально значимых объектов Жамбылской области

Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Бекболат Орынбеков и Абдалы Нуралиев в ходе рабочей поездки посетили Жуалынский район Жамбылской области.

Сенаторы ознакомились с деятельностью крестьянских хозяйств «Бірлік» и «Бахыт», с работой ТОО «Гамбург» по строительству молочно-товарной фермы села Нурлыкент, а также посетили Коктюбинскую среднюю школу №30, где проводится капитальный ремонт.

Парламентарии акцентировали внимание на качественном проведении работ.

«Как нам всем известно, зима в Жуалынском районе суровая. Поэтому в ходе строительных работ необходимо продумать и замену труб системы отопления. Думаю после того, как со стороны государства будут выделены соответствующие средства на ремонт школы, необходимо сделать работу основательно и системно», - отметил Бекболат Орынбеков.

Кроме того, депутат Бекболат Орынбеков посетил город Тараз, где ознакомился с состоянием онкологической больницы, реабилитационного центра и работами по укреплению берегов реки Талас.

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