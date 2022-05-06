Сенаторы обсудили с профессорско-преподавательским составом и студентами вопросы конституционной реформы

В рамках выездного заседания Комитета по конституционному законодательству, судебной системы и правоохранительным органам по итогам работы правительственной межведомственной рабочей группы по повышению качества юридического образования в стране, сенаторами была проведена встреча с профессорско-преподавательским составом и студентами вуза.

На данном мероприятий Председатель Комитета Владимир Волков рассказал, что изменения в Конституцию содержат важные политические реформы, которые демонстрируют приверженность к демократическим преобразованиям. По сути, нововведения являются импульсом в развитии новой модели государственности – Нового Казахстана.

Депутаты Комитета ответили на все вопросы преподавателей и студентов. В заключении сенатор Владимир Волков дал напутствие будущим юристам страны.