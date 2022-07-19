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Сенаторы встретились с представителями СМИ города Шымкент

Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Нурлан Бекназаров и Айгуль Капбарова в ходе рабочей поездки встретились с представителями СМИ города Шымкент. 

На мероприятии обсуждались вопросы внесения изменений в законопроект о СМИ, статуса журналистов, сегодняшнего состояния периодических изданий и дефицита кадров. 

«Глава государства в своем Послании народу сказал о необходимости реформирования закона о СМИ – сейчас по законопроекту создана рабочая группа. Проходит ряд встреч, совещаний по конкурентоспособности, дальнейшему развитию отечественной журналистики. Наиболее обсуждаемый вопрос - повышение статуса журналистов. Кроме того, обсуждается вопрос предоставления государством субсидий на возмещение типографских расходов на периодические издания», – отметила сенатор.

Сенаторы также встретились с военными Национальной гвардии города Шымкент и с профессорско-преподавательским составом Южно-Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова, где осмотрели материально-техническую базу, инфраструктуру и учебно-тренировочные объекты. 

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