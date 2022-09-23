Сенсационные и ранее неизвестные документы о деятельности Алашорды обнаружены в архивах внешнеполитической истории МИД Японии

Правда об «Алаше»

Об этом шла речь на встрече преподавателей и студентов с известным японским алашоведом Томохико Уямой в КазГЮУ.

– В 1919 году республика Алаш Орда, существовавшая с декабря 1917-го по август 1920 года, обратилась к правительству Японии с просьбой об установлении дипломатических отношений, признании независимости республики и оказания ей военной и военно-медицинской помощи, – говорит Султан Хан Аккулы, директор научно-исследовательского института «Алаш» ЕНУ им. Л. Гумилева. – Кроме того, обнаружен и второй до­кумент: правительство Алаш Орды обратилось к Японии с просьбой о содействии в деле признания республики другими мировыми державами. В этом письме также упоминается о том, что Алаш Орда отправляет в Париж своего представителя. В 1919 году в столице Франции открылась международная мирная конференция, которая должна была учредить Лигу Наций – прообраз современной ООН.

Эти документы Томохико Уяма обнаружил совместно со своим коллегой японским исследователем Риосуке Оно. Кроме того, по данным Султан Хана Аккулы, в архивах ОГПУ ранее было найдено письмо о том, что представителем Алаш Орды в Лиге Наций был назначен Мустафа Шокай. Как отмечает казахстанский ученый, обнаруженные документы закроют тему с путаницей в названий «Алаш» и «Алаш Орда». Многие до сих пор называют «Алаш» автономией и доказывают, что республики под таким названием не существовало. Однако документы, выявленные японскими исследователями, доказывают обратное.

В свою очередь, на встрече со студентами и преподавателями Томохико Уяма напомнил, что в 1930–1940 годах не только бывшие руководители Алаш Орды, но и ряд других видных казахских политических деятелей были обвинены в шпионаже в пользу Японии. Например, лидер Алаш Орды Алихан Букейхан был обвинен в японофильстве, бывший председатель Совета народных комиссаров Казахской АССР Нигмет Нурмаков – в шпионаже в пользу Японии. Репрессии и несправедливые обвинения стали трагедией народа.

На самом же деле у продвинутой части населения Казахстана того времени наблюдался весьма большой интерес к другим странам, в том числе Японии. Лидеры «Алаш» старались найти все самое лучшее в зарубежном опыте для полити­ческого устройства своей страны. К примеру, в 1895 году «Киргизская степная газета» опубликовала статью, где автор Алихан Букейхан рекомендовал казахам брать пример у японцев для своего культурного развития.

В целом же казахская интеллигенция того времени находилась на высоком уровне развития, а дееспособность правительства Алаш Орды можно оценивать довольно высоко. Алашординцы всегда стремились к дружбе с другими народами, они не были радикалами, и в этом отношении их можно считать хорошим примером прагматических и в то же время стремящихся к полити­ческому идеалу политиков.