Сергей Карплюк: Основная задача поездок сенаторов - открытое обсуждение проблем с жителями регионов

Фото: пресс-служба Сената РК

Сенатору рассказали, что в этом году был значительно увеличен объем работ на тепловых сетях. Протяженность обновленных магистральных сетей составила 18 км, что на 5 км больше по сравнению с прошлым годом. В результате проведенных мероприятий, за последние два года уровень износа магистральных теплосетей снизился до 31%, а квартальных сетей – до 66%.В рамках визита депутат посетил строительство двух физкультурных комплексов, школ на 900 и 1200 мест, а также ознакомился с ходом восстановления жилья.

Вместе с тем, парламентарий встретился с жителями Аулиекольского района и депутатами районного маслихата. На повестке дня обсуждались вопросы развития инфраструктуры района, проблемы с государственными закупками, субсидирование сельского хозяйства, налогообложение, поддержка малого и среднего бизнеса, а также обеспечение населения бесплатной медицинской помощью.

«Главной целью моего визита является проведение открытого диалога с жителями района для получения объективной информации о существующих проблемах. Эти вопросы могут повлиять на общественную жизнь, и при необходимости будут рассмотрены в контексте возможных изменений в законодательстве. Важно, чтобы мнение каждого жителя было учтено в этом процессе», - сказал Сергей Карплюк.

Также депутат ознакомился с ходом реконструкции школы, посетил сельский Дом культуры и детский летний лагерь в селе Аманкарагай, а также новый детский сад в селе Аулиеколь.

Кроме того, Сергей Карплюк обсудил с депутатами Костанайского областного маслихата вопросы субсидирования сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры, а представители Федерации бадминтона Костанайской области рассказали о качестве подготовки спортсменов и материально-техническом оснащении спортзалов.