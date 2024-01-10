Серик Кожаниязов стал акимом Кызылорды

Фото: пресс-служба Кызылординской области

На заседании актива города аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев сообщил, что по согласованию с Администрацией Президента и городским маслихатом на должность акима города Кызылорда назначен Серик Кожаниязов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Он также поблагодарил прежнего акима Асылбека Шаменова за достигнутые результаты работы. Асылбек Шаменов, занимавший данный пост с апреля 2022 года, освобожден от должности в связи с назначением на должность государственного инспектора отдела государственного контроля Администрации Президента РК.

Серик Кожаниязов окончил Кузбасский политехнический институт по специальности «Инженер-механик» и Евразийский национальный университет им.Л. Гумилева по специальности «Финансы и кредит». Трудовую деятельность начал в 1989 году инженером-технологом Кызылординского ремонтно-механического завода.

Работал в аппарате акима Кызылординской области в должности заведующего отделом, занимал должность директора областного департамента предпринимательства и промышленности, акима города Кызылорда.

Занимал руководящие должности в Администрации Президента РК, Канцелярии Премьер-Министра, спецпредставителя Президента Республики Казахстан в комплексе «Байконур», вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

С июня 2022 года занимал должность первого заместителя акима Кызылординской области.