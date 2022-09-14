Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Кадровые назначения
Серикалий Мукатаев назначен вице-министром экологии

Постановлением Правительства РК Мукатаев Серикалий Мухаметкаримович назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Премьер-министра РК, передает Kazparvda.kz.

Серикалий Мукатаев родился в 1964 году в Алматинской области. Окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт.

Трудовую деятельность начал в 1990 году мастером Саркандской передвижной механической колонны-55, где на различных должностях проработал до 1997 года.

В 1997-2000 гг. работал в частной организации.

В 2000-2003 гг. — главный специалист отдела культуры акимата Саркандского района.

В 2003 году был главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства аппарата акима Саркандского района.

В 2005-2010 гг. — начальник отдела транспорта и автомобильных дорог, общественного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и строительства аппарата акима Саркандского района.

В 2010-2020 гг. — занимал руководящие должности в Балкаш-Алакольской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам МСХ РК, г. Алматы.

С марта по апрель 2020 г. — заместитель председателя Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК.

С апреля по июль 2020 г. — заместитель директора филиала «БАК им. Д. Кунаева» РГП «Казводхоз» КВР МЭГПР РК.

С июля 2020 года по настоящее время являлся директором филиала «БАК им. Д. Кунаева» РГП «Казводхоз» КВР МЭГПР РК.

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