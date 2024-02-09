Несуществующие квартиры «сдавала» серийная мошенница из Павлодара

Павлодарку подозревают в серии мошенничества с недвижимостью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

Как уточняется, 31-летняя жительница Павлодара с ноября 2023 года размещала ложные объявления на сайте Krisha.kz о сдаче в аренду несуществующей недвижимости. В объявлениях была указана стоимость ниже рыночной цены и привлекательные фотографии интерьера квартир.

В полицию обратился житель Алматы, который за аренду квартиры перевел незнакомой женщине 123 тысячи тенге. В другом случае потерпевшая перевела 20 тысяч тенге арендодателю. После этого ее номер телефона был заблокирован.

— На сегодня с заявлениями в полицию обратились 11 человек. Также устанавливаются другие потерпевшие, — детализировали в правоохранительных органах

Полицейские предупреждают, что данный вид мошенничества предусматривает наказание на срок до четырех лет ограничения либо лишения свободы с конфискацией имущества.



