Сервис Google Translate отключили в Китае

По данным Bloomberg со ссылкой на представителя американской компании, Google отключила пользователям из Китая сервис Google Translate, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Российскую Газету.

"Мы прекратили использование Google Translate в материковом Китае из-за низкого уровня использования", - отметили в компании.

При этом доступна страница Google Translate, зарегистрированная в Гонконге, однако в материковой части Китая эта версия недоступна.

Google Translate - это сервис нейронного машинного перевода, который на разных уровнях поддерживает 133 языка.