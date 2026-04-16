Скриншот с видео МВД

В одной из столичных школ произошел инцидент с участием двух несовершеннолетних, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Старшеклассница совместно с бывшей ученицей этой школы из хулиганских побуждений распылила газовый баллончик в одном из классов. Угрозы жизни находившихся в классе учеников нет. Личности несовершеннолетних установлены. Действиям дана правовая оценка. Установлено, что несовершеннолетняя, непосредственно распылившая газовый баллончик, ранее состояла на профилактическом учете за неоднократные самовольные уходы из дома.

По данному факту в учебном заведении проведен совет профилактики. С подростками и их законными представителями проведены разъяснительные беседы. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия дополнительных мер.

Родители привлечены к ответственности за хулиганство, совершенное их детьми, а также за ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию. Полиция подчеркивает, что подобные действия — это не шалость, а сознательное создание угрозы для окружающих.