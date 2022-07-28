Фото: Kazpravda.kz
Общество , Технологии
Сервис "Личное дело работника" запустили на сайте hr.enbek.kz

На Портале трудовых ресурсов hr.enbek.kz запущен сервис «Личное дело работника», c помощью которого работодатель с согласия кандидата на работу или работника может запросить электронный пакет документов, необходимый при трудоустройстве, а также проверить на наличие параллельной занятости сотрудника, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

"Согласие физического лица на обработку персональных данных для передачи третьим лицам осуществляется посредством сервиса контроля доступа к персональным данных Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК посредством отправки SMS на номер работника, зарегистрированного в базе мобильных граждан или посредством подписания согласия с помощью ЭЦП на портале hr.enbek.kz", - разъяснили в пресс-службе.

Таким образом, на бесплатной основе можно получить следующие сведения:

- информацию из удостоверения личности;

- фотоизображение;

- информацию об образовании;

- информацию о состоянии на учете в псих, нарко и туб. диспансерах;

- сведения из медицинской справки 0/75у;

- информацию из Единой системы учета трудовых договоров об опыте работы;

- информацию о вакцинации.

Работодатель имеет право запросить любую доступную бесплатную информацию на выбор через Портал трудовых ресурсов hr.enbek.kz.

Работодателям, у которых имеются свои информационные системы кадрового обеспечения, предоставлятся возможность подключиться к бесплатному Сервису посредством интеграции через Smart Bridge.

Необходимо отметить, что на Портале трудовых ресурсов hr.enbek.kz, запущенном в июне 2022 года, создан сервис «Личный кабинет работника», где можно посмотреть свои трудовые договоры, скачать справку с места работы, а также подписать согласие на обработку персональных данных и в будущем заключить электронный трудовой договор дистанционно.

Для работодателя на портале доступны функции регистрации, просмотра, внесения корректировок и дополнений в трудовые договоры, регистрация социальных отпусков, переводов и реорганизации предприятия, сервис по формированию личного дела, а также имеется возможность анонимно либо в скором будущем авторизовано пройти тест на наличие нарушений трудового законодательства.

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