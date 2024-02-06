Северный ангажемент

По сведениям Министерства труда и социальной защиты населения, за годы независи­мости, с 1991 года по 1 января 2024-го, в Казахстан вернулись 1 128 000 этнических казахов. В 2023 году на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 21 300 этничес­ких казахов.

Продолжается и внутренняя миграция. Малонаселенные регионы принимают переселенцев из густонаселенных.

Северо-Казахстанская область в программе переселения участвует с 2016 года. За восемь лет сюда прибыли более 14 тысяч человек. Новые дома обрели свыше 700 кандасов. В этом году, согласно приказу Минтруда по региональной квоте, Северный Казахстан сможет принять почти три тысячи человек: 2 702 переселенца и 207 кандасов.

Всего в 2024 году предполагается принять 9 483 человека, это на 554 человека больше, чем в прошлом году. Так, в Павлодарской области осядут 902 кандаса, в Костанайской – 550, Акмолинской – 285, Восточно-Казахстанской – 269, Северо-Казахстанской – 207, области Абай – 220 человек.

По переселенцам: СКО готова принять 2 702 человека, Павлодарская область – 2 603, Костанайская – 950, ВКО – 372, область Абай – 255, Улытау – 132, Карагандинский регион – 36.

В качестве господдержки они получат субсидии на переезд, возместят расходы на аренду жилья и оплату коммунальных услуг, обретут сертификаты экономической мобильности, на которые смогут купить

жилье, пройти обучение, получить рабочее место или организовать свой бизнес.

В денежном выражении меры государственной поддержки выглядят так: субсидии на переезд – единовременная выплата каждому члену семьи по 70 МРП; субсидии для покрытия расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг, которые выплачиваются ежемесячно в размере от 15 до 30 МРП на семью; субсидии для работодателей, оказывающих содействие в переселении – 400 МРП. А еще предусмотрены направления на краткосрочное профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве или развитии предпринимательской инициативы, выдача сертификатов экономической мобильности на приобретение жилья.

Несмотря на столь значительные преференции, увы, отнюдь не все прибывшие остаются жить в СКО.

По данным центра трудовой мобильности, приспосабливаются жить в новых условиях 93 процента переселенцев. На решение остаться, вернуться или уехать в другое место влияют климат (на севере он не слишком гостеприимный, потому что резко континентальный, и далеко не всем южанам нравится суровая зима с ее заботами о заготовке топлива), семейные обстоятельства, состояние здоровья.

Чтобы помочь приезжим обустроиться, в Петропавловске открыли для них отдел адаптации и интеграции.

– Это сделано для того, чтобы было кому сопровождать переселенцев, давать консультации юридического характера, оказывать переводческие услуги, – объясняет директор центра трудовой мобильности СКО Аман Турегельдин. – Зачастую люди, которые к нам переезжают, умеют говорить только по-казахски, а читают на латинице, некоторые не умеют писать. Нам приходится приглашать переводчиков, чтобы хотя бы документы привести в порядок. Мы помогаем интегрироваться, адаптироваться. Проводим культурные мероприятия, сопровождаем по городу, водим по кабинетам, в общем, стараемся быть первыми помощниками. Для удобства создан call-центр.

Расселяться прибывающие в СКО переселенцы и кандасы будут в 176 селах, где работают все нужные для жизни социальные объекты.

На реализацию программы переселения в Северном Казахстане выделено более трех миллиардов тенге.

Председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев на площадке Службы центральных коммуникаций недавно озвучил информацию о порядке расселения и трудоустройства граждан. Так, люди, обладающие востребованными в Казахстане профессиями, имеют возможность самостоятельно трудоустроиться и направляются в любой регион для расселения с получением статуса кандаса.

Имеющие одного из близких родственников из числа граждан Республики Казахстан приезжие направляются для расселения в регионы по месту проживания близких им людей.

– В случае отсутствия востребованной профессии и близких родственников этнические казахи направляются в регионы, определенные Правительством, с получением мер государственной поддержки, или направляются на территории агломерации и сельские населенные пункты, в города с потенциалом развития, имеющие потребность в решении демографического вопроса. Этнические казахи, обучающиеся в высших учебных заведениях РК, должны предоставить справку с места учебы, – сообщил Аскарбек Ертаев.

Для обеспечения жильем с июля 2023 года семьям переселенцев выдано 1 290 сертификатов экономической мобильности на сумму 5,1 млрд тенге.

В Министерстве труда и социальной защиты населения разработали новый алгоритм адаптации и интеграции переселенцев в северных регионах. Проект пилотируется в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях. В нем уже участвуют 242 человека. Результаты услуг подтверждаются сведениями в мобильном приложении FSMExpert.

– Этот алгоритм включает комплекс адаптационных и интеграционных услуг по полному сопровождению семьи, в том числе детей, а также социальные, медицинские и образовательные услуги для эффективной интеграции в местное сообщество, – пояснил Аскарбек Ертаев. – Сформирован перечень 25 основных видов услуг по адаптации и интеграции для переселенцев и кандасов. Услуги будут оказываться сотрудниками карьерных центров.

Через Цифровую карту семьи и мобильное приложение в течение пяти лет будет осуществляться мониторинг, который позволит обеспечить качественную адаптацию кандасов и переселенцев.

Конечно, приспособиться к новым условиям жизни непросто. Новое место, новые люди, непривычный климат, поиск работы – все это значит, что жизнь начинается как бы заново. Любой растеряется, если нет помощи со стороны.

В Северо-Казахстанской области, например, помнится драматическая история с приездом 20 семей этнических казахов из Ирана. Некоторые из них поселились в Сергеевке, где запаниковали от того, что в домах невыносимо холодно, воды и канализации нет, работать тоже негде. Но мало-помалу проблемы решились, хотя осадок, как говорится, остался. Хорошо, если урок пошел впрок. Есть надежда, что горький опыт иранских казахов не повторится.

В качестве вдохновляющего примера МТСЗН приводит опыт Куралай Масатбаевой, которая еще в 2021 году вместе с семей поселилась в городе Тайынша Северо-Казахстанской области. Сначала она получила материальную помощь на переезд – 612 570 тенге, потом – арендное жилье, затем добилась государственного гранта – 1,38 млн тенге и открыла мини-кондитерскую.

– В декретном отпуске я мечтала открыть свое дело, чтобы работать дома и быть рядом с детьми, – рассказывала Куралай. – В центре занятости Тайыншинского района я узнала о безвозмездном гранте для переселенцев и решила попробовать. В итоге защитила свой бизнес-план и получила грант от государства.

Между тем в Казахстане решили проверять кандасов на наличие «казахского генома». Экспертиза будет проводиться в том случае, если у претендента на статус кандаса нет документов, подтверждающих национальность, а у комиссии при акимате возникли сомнения. На брифинге в Службе центральных коммуникаций журналисты поинтересовались у председателя Комитета по миграции Министерства труда и соцзащиты населения Аскарбека Ертаева, как комиссии при акиматах собираются определять национальность кандасов.

– В эту комиссию входят представители управления координации занятости, внутренних дел, образования, внутренней политики, КНБ, эксперты в сфере определения национальности. Комиссия будет коллегиально рассматривать заявление отдельного гражданина, который, к примеру, не может подтвердить свою национальность. И так же коллегиально будет решаться вопрос, можно ли ему дать разрешение на получение статуса кандаса, – ответил Аскарбек Ертаев.

Чиновник добавил, что уже определено, какие функции будут у комиссии, как нужно вести собеседование, какие вопросы следует задавать лицу, претендующему на статус кандаса. Также предусмотрено проведение геномной экспертизы. Если сомнения возникают, то человека направляют на экспертизу, где будет установлена его причастность к казахской национальности.