«Шабыт» – ода вдохновению

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В экспозиции отчетной выставки Северо-Казахстанского филиала Союза художников Казахстана в арт-галерее «Ботай» представлено 38 живописных и графических произведений, выполненных в различных техниках и жанрах.

фото музея изобразительных искусств СКО

Так, живописные полотна Галии Абеновой, Марата Кожахметова, Анатолия Тюрина, Айдарбека Калдырова, Ирины Василенко рассказывают истории из жизни, раскрывают тайны культурного наследия, воспевают красоту родной природы. Такие работы приглашают зрителей к диалогу, открывая перед ними целую вселенную смыслов и эмоций.

Особый акцент сделан на возрождении традиций и поиске новых форм в искусстве. Каждый штрих и мазок на полотнах – не столько техника, сколько голос художника, обращенный к сердцу зрителя. По мнению искусствоведов, «Шабыт» – это не просто выставка, а ода вдохновению, которая заставляет остановиться, задуматься и полюбить этот мир еще больше.

– Уходящий год получился очень плодотворным для североказахстанского филиала Союза художников, – отметила на вернисаже председатель филиала Союза художников по СКО Галия Абенова. – Мы участвовали в форумах, выезжали на пленэры. Три наших картины выставлены в Астане после участия в симпозиуме «Номады сквозь пространства и время», проходившем в рамках V Всемирных игр кочевников. Две работы остались в городе Жаркенте после пленэра, посвященного юбилею Абылхана Кастеева.

#СКО #выставка #Союз художников #Шабыт

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