Шахтеры были услышаны

Авария на шахте имени Костенко, произошедшая в ночь на 28 октября, стала самой крупной за почти 30-летний срок владения Лакшми Митталом угольными предприятиями Карагандинской области. Из-за пожара с последующим взрывом погибли 46 горняков. Самому молодому из них было 27 лет.

В день трагедии казалось, что родственники погибших шахтеров и их коллеги вот-вот выйдут к зданию угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» и будут требовать возмездия. Но этого не случилось. Важную роль в урегулировании кризисной ситуации сыграл Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. 28 октября он приехал в Караганду и встретился с убитыми горем людьми. Они в это время находились в актовом зале и ждали новостей.

– От своего имени и от имени Правительства выражаю соболезнования. Это трагедия. Я все понимаю, поэтому специально прибыл сюда, – сказал Глава государства. – Стоит задача оказать всемерную помощь по линиям Правительства, акимата и благотворительных обществ, чтобы семьи погибших и пострадавших ни в чем не нуждались.

Надо сказать, что материальную помощь, положенную по законодательству, семьи погибших шахтеров получили. Из ЕНПФ им перечислили единовременную выплату на погребение. Детям двадцати горняков назначили государственные пособия по потере кормильца. Они положены не только несовершеннолетним, но и детям до 23 лет, которые учатся в вузах на очном отделении.

Не остались в стороне от горняцкой беды и благотворительные организации. 50 млн тенге семьям погибших шахтеров выделил Фонд первого Президента Казахстана

Нурсултана Назарбаева. Финансовую поддержку оказало и Общество Красного полумесяца Казахстана. Женам горняков, не вернувшихся из забоя, выдали по миллиону тенге.

Поручения Главы государства касались не только материальной помощи, но и дальнейшей деятельности АО «АрселорМиттал Темиртау». Напомним, акционерному обществу принадлежат не только восемь шахт Карагандинского угольного бассейна, но и металлургический комбинат. Касым-Жомарт Токаев сообщил родным и товарищам погибших горняков о своем волевом решении прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией миллиардера Миттала. Ведь с 1996 года на принадлежащих ему угольных предприятиях погибли более 150 человек.

– Данная компания оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с Правительством и предприятием, – подчеркнул Президент Касым-Жомарт Токаев. – Теперь нам надо подумать о том, чтобы принять меры по самому предприятию. Вы знаете Басина Вадима Борисовича. Он когда-то работал на «АрселорМиттал», был заместителем акима области. Я ему поручаю вернуться и возглавить данное предприя­тие, взять под управление. У нынешнего руководства ничего не получается.

Работников АО «АМТ» это назначение успокоило. Ведь Вадим Басин был исполнительным директором компании, а значит, знает ее изнутри.

Новое профессиональное пособие для людей, работаю­щих на вредных производствах, – еще одна инициатива Президента, призванная поддержать шахтеров, металлургов и других рабочих, чья деятельность сопряжена с риском потерять здоровье на производстве. Ее 1 сентября озвучил Глава государства, выступая с очередным Пос­ланием народу Казахстана.

– Учитывая значимый вклад в развитие отраслей и степень урона здоровью, таким работникам еще до достижения пенсионного возраста, в частности уже с 55 лет, будет выплачиваться специальная социальная выплата, – отметил Касым-Жомарт Токаев. – Прошу Парламент оперативно рассмотреть предложения Правительства. Люди ждут решения этого вопроса.

Мажилис Парламента уже принял поправки в законодательство. Очередь за сенаторами. Не исключено, что в начале 2024 года поправки вступят в силу. Это станет большим шагом на пути к Справедливому Казахстану.