Шайдоров – в пятерке, Колмаков – в финале

Олимпиада
1
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Очередной день зимних Олимпийских игр в Италии стал для болельщиков Казахстана моментом истины.

фото Сали Сабирова/НОК РК

На трассах и ледовых аренах кипели нешуточные страсти, и наши атлеты доказывали: они способны бороться на равных с мировыми лидерами. Главные новости пришли из Ледового дворца и со склонов для могула.

В мужском одиночном фигурном катании завершилась короткая программа. Лидер казах­станской команды Михаил Шайдоров выдал прокат экстра-класса! Судьи оценили выступление в 92,94 балла, что позволило Михаилу занять промежуточное пятое место. Наш фигурист чисто исполнил сложнейшие элементы, оставив позади многих титулованных соперников. Победителем же в этом сегменте стал американец Илья Малинин, набравший впечатляющие 108,16 балла. Он стал первым фигуристом, успешно исполнившим сложнейший четверной аксель в рамках олимпийской короткой программы. Пятерка сильнейших для Шайдорова – это серьезная заявка на успех перед произвольной программой, которая состоится 13 февраля.

В могуле опытный Павел Колмаков подтвердил статус одного из фаворитов. По итогам первой квалификации он занял девятое место с результатом 76,24 балла. Этого хватило, чтобы напрямую пробиться­ в финал соревнований.

У женщин ситуация сложнее: Анастасии Городко (12-е место), Юлии Галышевой
(14-е место) и Аяулым Амреновой (20-е мес­то) не удалось попасть в заветную десятку с первой попытки. Теперь девушкам предстоит­ вторая квалификация, которая пройдет сегодня. Шансы на финал сохраняются, и мы ждем от наших фристайлисток максимальной концентрации.

Несколько слов об остальных стартах дня. Так, в биатлонной индивидуальной гонке на 20 км Владислав Киреев финишировал 53-м, а Асет Дюсенов – 74-м. В лыжном спринте казахстанским атлетам не удалось преодолеть барьер квалификации. Смешанная эстафета в шорт-треке завершила выступление на 11-й позиции итогового протокола.

Между тем мировое спортивное сообщество обсуждает рекорд итальянской легенды Арианны Фонтаны, которая выиграла медаль на своей шестой Олимпиаде, став самой титулованной шорт-трекисткой в истории. Также день запомнился­ золотом норвежца Йоханнеса Клебо в лыжном спринте и победой женской сборной США над спорт­сменками Канады в хоккейном матче. Мужской хоккейный турнир стартует сегодня.

Олимпиада переходит в решающую фазу, и мы продолжаем верить в успех наших спортсменов.

#олимпиада #Спорт #Италия

Популярное

Все
О газе, тарифах и социальной справедливости
В «Алтын-Эмеле» посчитали краснокнижных животных
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Самая большая ценность
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Любовь в ритме мегаполиса: новая казахстанская мелодрама ломает стереотипы о романтическом кино
В заказчиках недостатка нет
Реализация поручений Президента: новая генерация и инвестиции меняют энергосистему Казахстана
Из Казахстана в Китай прибыло около 2000 тонн льняных семян
Казахстанцы завоевали три медали на турнире по таеквондо в ОАЭ
Подписан меморандум о создании нового производства
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
Для водных ресурсов предусмотрят аудит
От водородной энергетики до умных сетей
От стихийной торговли – к уличным стандартам
Ерлан Утегенов назначен заместителем Генпрокурора РК
Расширение гарантий прав и свобод человека обсудили в КазНУ в рамках новой Конституции
Глава партии Respublica предложил вынести на референдум проект новой Конституции
О больших запасах минерального сырья у Казахстана заявил Кошербаев в Вашингтоне
Даже затяжные конфликты можно урегулировать посредством диалога: Касым-Жомарт Токаев
Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2029 года
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан

Читайте также

Сноубордист из Австралии сломал шею на Олимпиаде - 2026
В Милане состоялась торжественная церемония открытия XXV зи…
МОК намерен перенести сроки проведения зимних Олимпийских и…
Семеро армейцев выступят за Казахстан на Зимней Олимпиаде в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]