Очередной день зимних Олимпийских игр в Италии стал для болельщиков Казахстана моментом истины.

фото Сали Сабирова/НОК РК

На трассах и ледовых аренах кипели нешуточные страсти, и наши атлеты доказывали: они способны бороться на равных с мировыми лидерами. Главные новости пришли из Ледового дворца и со склонов для могула.

В мужском одиночном фигурном катании завершилась короткая программа. Лидер казах­станской команды Михаил Шайдоров выдал прокат экстра-класса! Судьи оценили выступление в 92,94 балла, что позволило Михаилу занять промежуточное пятое место. Наш фигурист чисто исполнил сложнейшие элементы, оставив позади многих титулованных соперников. Победителем же в этом сегменте стал американец Илья Малинин, набравший впечатляющие 108,16 балла. Он стал первым фигуристом, успешно исполнившим сложнейший четверной аксель в рамках олимпийской короткой программы. Пятерка сильнейших для Шайдорова – это серьезная заявка на успех перед произвольной программой, которая состоится 13 февраля.

В могуле опытный Павел Колмаков подтвердил статус одного из фаворитов. По итогам первой квалификации он занял девятое место с результатом 76,24 балла. Этого хватило, чтобы напрямую пробиться­ в финал соревнований.

У женщин ситуация сложнее: Анастасии Городко (12-е место), Юлии Галышевой

(14-е место) и Аяулым Амреновой (20-е мес­то) не удалось попасть в заветную десятку с первой попытки. Теперь девушкам предстоит­ вторая квалификация, которая пройдет сегодня. Шансы на финал сохраняются, и мы ждем от наших фристайлисток максимальной концентрации.

Несколько слов об остальных стартах дня. Так, в биатлонной индивидуальной гонке на 20 км Владислав Киреев финишировал 53-м, а Асет Дюсенов – 74-м. В лыжном спринте казахстанским атлетам не удалось преодолеть барьер квалификации. Смешанная эстафета в шорт-треке завершила выступление на 11-й позиции итогового протокола.

Между тем мировое спортивное сообщество обсуждает рекорд итальянской легенды Арианны Фонтаны, которая выиграла медаль на своей шестой Олимпиаде, став самой титулованной шорт-трекисткой в истории. Также день запомнился­ золотом норвежца Йоханнеса Клебо в лыжном спринте и победой женской сборной США над спорт­сменками Канады в хоккейном матче. Мужской хоккейный турнир стартует сегодня.

Олимпиада переходит в решающую фазу, и мы продолжаем верить в успех наших спортсменов.