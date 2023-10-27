Шедевры из лоскутков

В день открытия выставочный зал музея наполнился яркими крас­ками. На стендах – корпеше, игрушки, аксессуары, картины, подушки, созданные восемнадцатью мастерицами иглы и ткани. Лоскутная техника шитья известна во всем мире, но для казахстанцев – это особенный и один из самых любимых видов прикладного искусства, казахский национальный квилт.

В каждый стежок, орнамент рукодельницы вкладывают частичку души, материнской нежности и любви к жизни. Яркий крас­ный, благородный сиреневый, элегант­ные бежевый и бирюзовый – цвета радости, праздника, что неудивительно, ведь каждое изделие создается для добрых и торжественных моментов в жизни семьи и с самыми наилучшими пожеланиями.

На самом деле жезказганцы не избалованы выставками ремес­ленников и художников, такие события случаются редко и организовываются в основном по инициативе музейных сотрудников.

И хотя в Казахстане мало кого можно удивить домашними корпеше или подушками, сшитыми в лос­кутном стиле, работы, представленные на выставке, я бы назвала рукотворными шедеврами.

– В выставке принимают участие 18 рукодельниц из области Улытау: из сел Малшыбай и Кенгир, Жанааркинского района, поселка Жайрем, из Сатпаева и Жезказгана, – рассказывает Эльвира Мухамедина, руководитель экскурсионного отдела Жезказганского историко-археологического музея. – Она продлится две недели, посетители смогут приобрести все, что понравится.

Это первая областная выставка подобного формата. Сотрудники музея собирали одаренных мастериц через объявления в соцсетях, искали в аулах. Приехали те, кто смог. Многие из них работают дома и никогда не выставляли свои работы.

Мероприятие специально организовано, чтобы ознакомить жителей области с прикладным искусством, отметила Эльвира Мухамедина. Это способ поддерж­ки талантов, популяризация их работы. Во время поиска новых лиц оказалось, что область Улытау богата талантами, о которых ранее никто не знал.

– Среди уже известных – Гулгайша Ауезова, участница творчес­кого коллектива «Ақ әжелер», – рассказала она. – Это наши хранительницы народных традиций, музыкального творчества и прикладного искусства. Летом их приглашали в Астану, где они вместе с другими мастерицами со всего Казахстана сшили корпеше длиной 500 метров в рамках проекта Alaman Quraq-2023. Этот рекорд зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.

Все, что наши мастерицы шьют своими руками, имеет большой спрос в обществе. Сегодня в моде детские вещи – подушки и корпеше с картинками или алфавитом к празднику Тiл ашар, когда ребенок идет в первый класс. На семейные торжества принято дарить подарки ручной работы не только виновникам торжества, но и гостям. У каждого праздника – своя тематика.

Этностиль сегодня в тренде, отметила Эльвира Мухамедина, и на выставке это наглядно продемонстрировано, как и то, что казахи очень любят крас­ный и зеленый – это не только природные цвета, но также это цвета ислама. Она обратила внимание и на основные узоры, которые предпочитают искусницы, – растительные, зооморф­ные, геометрические.

– Все орнаменты – говорящие, символичные, – отметила она. – Что интересно, не многие используют орнамент амандасу – приветствие. Зато появился новый геометрический узор – клубничный.

Ручная работа всегда уникальна, не повторяется. Вода, колодцы во многих изделиях – символ источника жизни, особенно для степняков. Здесь по узорам можно понять, из какого рода рукодельница. Где много воды – это кыпшаки, где больше ши күрақ (лоскутное шитье полос­ками) – это найманы. Получается, каждый узор – это как диалекты казахского языка.

Большой запрос на этностиль подтверждает сатпаевчанка Алтынайым Байбатырова. Мас­терству лоскутного шитья ее обучила мама, старшая дочь увлечение не разделяет, зато внучки уже умеют обращаться с иглой и тканью.

– Мне было очень интересно знать, как из ткани получаются красивые и практичные вещи, поэтому училась по работам мамы делать стежки, аппликации, – рассказала она. – По профессии я художник-оформитель, окончила художественно-графический факультет института. Сейчас я на пенсии, умею шить, вязать, делаю картины из бисера, стараюсь передать свои умения младшим.

Казахские корпеше, отметила она, это народный пэчворк. Без корпеше невозможно представить современный казахский дом. Особенно оно популярно в качестве приданного – шьют не только мамы невесты, но и жениха, ведь каждая вещь – это не только произведение искусства, она имеет и практическое назначение. Как оказалось, еще накануне ярмарки многие работы Алтынайым Байбатыровой были уже проданы, но заказчики согласились подождать доставку до окончания выставки.

На стендах кроме корпеше был еще один обязательный атрибут современных модниц – сумки ручной работы.

Любимые материалы мастера – королевский велюр и настоя­щий бархат.

– Мне нравятся яркие цвета, они всегда привносят радость и красоту в дом, – отметила она. – Люблю наши казахские узоры: бараньи рожки и колодец – одни из самых распространенных в регионе. Источником вдохновения выступают также наскальные изображения – петроглифы, многочис­ленные скопления которых есть в Теректы, Улытау. Лично мне нравится изображение оленя (бұғы).

Алтынайым Байбатырова призналась, что только на открытии выставки узнала о существовании в Сатпаеве сообщества женщин-мастериц. Они часто встречаются, делятся опытом, секретами мастерства, участвуют в разных выставках и мероприя­тиях. Ее уже пригласили стать его участницей.

Потрясающие и необычные работы Гульшат Базарбаевой, квилтера, члена Ассоциации лос­кутников Казахстана, привлекли внимание всех гостей и участников выставки-ярмарки. Многие ее работы были выполнены в технике свободно-ходовой стежки – рисунок иглой без швейной или вышивальной машинки. Именно в такой технике выполнены картины с изображением коней, которых я «увела» с выставки. Руки тянулись еще и к «птичке», но все же решила не выходить за рамки семейного бюджета.

Как оказалось, художник и мас­тер Гульшат Базарбаева – жезказганка, но это первая ее выставка в родном городе. Зато ее работы широко известны в России и Европе.

– Я единственная из Жезказгана являюсь членом Ассоциации лос­кутников Казахстана, – рассказала она. – У нас есть своя группа, в ней состоят девушки из Актау, Астаны, Караганды, Павлодара, из всех регионов страны. Искренне надеюсь, что мои землячки тоже захотят стать членами нашего сообщества.

Гульшат Базарбаева призналась, что и бабушка, и мама были очень талантливыми мастерицами. В ее доме до сих пор хранится текемет, который они шили вместе с бабушкой. Мама была вышивальщицей, вязала потрясающие кружева на коклюшках.

– Меня всегда тянуло к воде, земле, могла слепить любую скульптуру, навеянную природой, – делится она воспоминаниями. – Бабушка научила меня шить и вязать.

Высшее художественное образование мастер получила в Москве, там же она научилась рисовать в стиле гжель, расписывать самовары. Сегодня она – известный дизайнер-оформитель интерьера, в основном работает в Караганде и Астане.

Как художник по ткани, лос­кутник Гульшат Базарбаева выставляла свои работы в Алма­ты и Астане, Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. В 2018 году она приняла участие в юбилейном творческом конкурсе швейцарской компании Bernina, производителя швейных машинок. Тогда, пять лет назад, ее работа была признана лучшей и хранится в штаб-квартире мирового бренда в городе Штекборне. В этом году она приняла участие в очередном юбилейном конкурсе Bernina и вновь заняла призовое место. И это ее произведение уже скоро будет отправлено в Швейцарию. Стоит отметить, что Гульшат Базарбае­ва – единственная казах­станка, которая приняла участие в этом международном конкурсе.

После победы в 2018 году в Швейцарии ее искусством заинтересовались в России. В 2019 году она была приглашена в качестве почетного гостя на конкурс красоты в Москву. Не раз принимала участие в выставках и конкурсах, в том числе международных. Кроме картин она представила сумки, созданные в этностиле, одеяла ручной работы, декоративные подушки, а также покрывало с символами регионов Казахстана. В своих работах она признается в любви родной стране.

– Это покрывало, скорее, картина в стиле пэчворк, – рассказывает она. – Каждый ее уголок – отражает мое внутреннее видение каждого региона. Яблоко – это Алматы, степи с вольно пасущимися конями – Сарыарка, жар-птица в зелени – это наши лесные регионы. Синий узор символизирует Каспийское море, а маки – Талдыкорган, Жамбыл.

В самом центре – сердце, это любовь к Родине, такой разной и прекрас­ной. Так художники выражают свои чувства.

Технику пэчворк мастер совмещает с современной техникой владения иголкой – свободно-ходовой стежкой. Лично я впервые вижу что-то подобное, и фото вряд ли передаст мельчайшие детали, цвет и характер картин.

– Все члены ассоциации лоскутников участвуют в международных конкурсах, – продолжает моя собеседница. – В феврале в чешском Брно запланирован творческий онлайн-конкурс. Его тема – создание панно из остатков проволоки, пробок, арматуры, дерева. Пока проводится отбор среди участниц ассоциации в Казахстане. Каждая из сорока мастериц создаст свое панно, 4–5 лучших работ будут показаны в Чехии.

Ассоциация не только объ­единяет таланты Казахстана, но также дает стимул к развитию: лоскутники делятся своим опытом, новостями, секретами мастерства, наработками.

Очень жаль, отмечает Гульшат Базарбаева, что не привезла ковер, который она вместе с бабушкой соткала 45 лет назад.

– В этом творческом тандеме мы творили чудеса, – вспоминает она. – Тогда о международном признании можно было только мечтать, однако наши работы пользовались успехом у земляков. Впрочем, свои работы в конце но­ября я покажу на респуб­ликанском фестивале «Шабыт».

Мастер очень рада познакомиться с коллегами из Улытау, ведь многие приехали из отдаленных районов. У каждой свой секрет сбора ткани, техник, для каждой из них обмен опытом, идеями станет вдохновением в творчестве.

Стоит отметить, что Гульшат Базарбаева – противник убийства диких животных для изготовления шуб и аксессуаров. В наше время есть достойная замена натуральному меху и коже. Но более всего она мечтает о том, чтобы больше молодежи, многодетных мам выбрали для себя путь в творчество.

– У нас много талантливых парней, девушек, – отметила она. – Но они не развиваются, не многие хотят перенимать навыки бабу­шек в шитье, вязании. А ведь с хорошими наставниками кто-то мог бы соз­дать собственный дизайнерский бренд, добиться успеха на мировом уровне.