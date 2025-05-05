Фото: Управление образования Акмолинской области

В когорту лучших вошли шесть учащихся колледжей из Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного управления образования

В финальный этап конкурса после отборочных этапов, прошедших в регионах, прошли 200 студентов со всей страны. Из них только 100 учащихся признаны победителями и внесены в специальную базу данных «TOП-100 студентов колледжей Республики Казахстан».

Все победители получили специальные сертификаты, повышающие их шансы на успешное трудоустройство, также они смогут рассчитывать на поддержку при реализации своих проектов. От Акмолинской области в ТОП-100 вошли студенты колледжей: Аллан Жантайқожа, Алтынай Әйтен, Бекжан Есенғазы, Ербатыр Қабдөш, Каролина Беленец и Григорий Прядко.

Добавим, что конкурс, в котором приняли участие более двух тысяч студентов из организаций технического и профессионального образования, проводится впервые по инициативе Министерства просвещения. Его цель — формирование кадрового резерва квалифицированных специалистов для ключевых отраслей экономики.