Школа – это здорово!

Общество
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Степень увлеченности ребенка школой и его успешности в учебе зависит от многих факторов: таланта учителя, понятных стандартов образования, качественных учебных программ, хороших учебников, комфортной обстановки в классе. При этом основополагающий фактор школьного обучения – качество и актуальность образовательных стандартов начальной школы, ведь от того, какой объем знаний и какое умение ими пользоваться получили дети в младших классах, по сути, зависит успешность их дальнейшего обучения. Уровень ценности образовательных стандартов и учебных программ неминуемо влияет на добротность, доступность и привлекательность школьных учебников. Насколько сложны, перегружены сами стандарты и программы, настолько же будут трудны в восприятии учебники. А непонятный учебный процесс влечет за собой стрессы детей, но самое главное – это ведет к снижению качества школьного образования. 

Каждый из издателей стремится сделать школьный учебник добротным, по-настоящему полезным, интересным, не перегруженным излишней информацией. Однако мы не можем выйти за рамки утвержденных учебных программ, да и, согласно законодательным и нормативным актам, не имеем права даже попытаться изменить их порою запутанное, разрозненное, перенасыщенное маловажными для ребенка фактами и сведениями содержание. В то же время во многих зарубежных странах авторам и издателям учебников предоставляется большая свобода в их разработке. Издательства могут разрабатывать множество альтернативных программ и учебников. Главное условие – концепция программ и учебников должна работать на достижение результатов, определенных в стандартах. И должна быть тщательная и высокопрофессиональная экспертиза в издательствах. При этом полезность того или иного школьного пособия для учебного процесса оценивают только сами учителя и ученики, а также заинтересованные родители.

Сегодня, когда казахстанская средняя школа готовится к переходу на 12-летний цикл обу­чения, востребованы новые стандарты и программы, прежде всего для начальной школы, ориентированные на конкретные результаты обучения. Форма ГОСО (Государственный образовательный стандарт обучения), основанная на установлении определенных норм результатов обучения, успешно используется в системах образования стран, лидирующих в международных исследованиях образовательных достижений PISA и TIMSS. 

Новая модель ГОСО, разработанная коллективом автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» совместно с Казахской академией образования им. Ы. Алтынсарина, фокусируется на ожидаемых результатах, или компетенциях. Иными словами, если раньше на первый план выходил вопрос «какие знания получил ученик в процессе образования?», то теперь во главу угла ставится другая задача – «что способен делать учащийся на основе знаний, полученных по завершении курса обучения». Этот подход ориентирован на безболезненное вхождение будущего выпускника школы в рынок труда. Разработчики нового ГОСО учли требования «умной экономики», в которую со временем придут трудиться нынешние младшие школьники. В «экономике знаний» будет востребована деятельность, характеризующаяся творческим подходом, исследовательской работой, тесным сотрудничеством и активной инициативой. Нестандартно мыслить и действовать становится важнее, чем много знать. Стандарт полностью учитывает эти новые социальные установки, а также специфику организации психических процессов и физиологии современных детей, живущих в эпоху глобальной информатизации. 

Отличие нового ГОСО от стандартов 2002, 2010 и 2012 годов – гибкая, продуманная интеграция предметного содержания за счет определения образовательных облас­тей: «Язык и литература», «Математика и информатика», «Естествознание», «Человек и общество», «Искусство», «Физическая культура». Большим плюсом считаем последовательное привитие языковых навыков, которое сквозной нитью проходит через все предметы: научить ребенка правильно говорить и писать, творчески, нестандартно излагать свои мысли и позицию, вдумчиво читать, слушать, критически воспринимать информацию, устанавливать причинно-следственные связи. Одних только приемов развития языковых навыков насчитывается в новых учебных планах около сорока. Применяя такой широкий спектр, школа способна обучить ребенка осознанно и с пользой относиться к собственной речи, умению писать, читать. 

В проектах учебных программ новой начальной школы предлагается вполне понятное и доступное, подчиненное самой природе и интересам ребенка тематическое содержание, обеспечивающее тесную интеграцию предметов («Все обо мне», «Моя школа», «Моя семья и друзья», «Мир вокруг нас», «Путешествия», «Традиции и фольклор», «В здоровом теле – здоровый дух»). Ведь задача начальной школы – научить ребенка учиться, уметь правильно действовать в различных жизненных ситуациях. А эти задачи могут быть решены через понятные и близкие ему темы.

Конечно, для нас, издателей и авторов учебников, новые ГОСО и программы – это серьезный вызов, требующий новаторского подхода к составлению учебника. Естественно, необходимо и авторское видение его предметного содержания с выходом на формирование креативных навыков: умения обобщать, оценивать достигнутое, сравнивать, исследовать, применять на практике, что способствует появлению той самой динамики, которой очень часто не хватает современной школе. Содержание новых учебников может быть – и должно быть – фактором прогресса в преподавании учебных предметов в начальной школе. Для создания таких учебников нужно тесное, плодотворное сотрудничество авторов новых ГОСО и программ с авторами учебников и издателями. Издательства и авторы должны принять самое активное участие в обсуждении узловых моментов проектов ГОСО и программ. Это, несомненно, позволит улучшить их качество.

Весьма полезным было бы для дела, если бы разработчики ГОСО уже сегодня провели ряд тренингов для авторов учебников, чтобы они умели воспринимать, демонстрировать и продуцировать новую компетентностную парадигму в учебниках и УМК. Подготовка таких авторов не может быть только частным делом издательств. Это дело государственной важности. Более того, в условиях новых ГОСО и программ, определяющих широкие рамки и предоставляющих значительную свободу для подготовки учебников, необходимо и повышение квалификации экспертов, оценивающих качество учебников. В условиях нового ГОСО надо отходить от старых подходов экспертизы: анализ полного соответствия учебника жестким требованиям программ. Оригинально мыс­лящие и по-новому работающие авторы учебников не должны стать заложниками традиционных экспертных заключений. Критерии экспертизы должны исходить от целеполагания и ожидаемых результатов ГОСО. Необходимо возродить практику предметных комиссий при Министерстве образования и науки РК. У авторов должна быть возможность выступить и защитить свой учебник.

Чем раньше мы внедрим в процесс обу­чения новые, адекватные требованиям современной начальной школы образовательные стандарты, учебные программы и учебники, тем скорее предоставим нашим детям максимум возможностей развиваться в комфортной школе. И тогда мы действительно создадим условия для того, чтобы дети осознали: учиться – это здорово, весело и интересно.

Элеонора БАТАЛОВА, председатель совета директоров издательства «Алматыкітап баспасы», Гаухар САЙМАСАЕВА, президент издательства «Алматыкітап баспасы» 

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