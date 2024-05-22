Школьника-героя Акана Акимжанова наградили в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек встретился с подростком Аканом Акимжановым, который спас ребенка от падения с четвертого этажа, сообщает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/jenis_qasymbek

Градоначальник отметил, что своим геройским и смелым поступком Акан предотвратил возможную трагедию. Ученик седьмого класса спас ребенка от падения с 4-го этажа.

«Выражаю благодарность родителям Акана за то, что вырастили достойного сына, дав ему должное воспитание! Акан также показывает успехи в учебе и спорте! Учителя и одноклассники отзываются о нем, как о преданном друге, добросовестном и ответственном ученике! Подарили Акану планшет и один миллион тенге. Также в будущем окажем помощь при поступлении в колледж либо университет», – написал Женис Касымбек на своей странице в Instagram.

Отметим, в ноябре школьник с фамилией Герой остановил неуправляемый автобус с пассажирами в Алматинской области.

Как поведали в управлении образования, восьмиклассник Акжол Герой ехал на автобусе №219, как вдруг его водитель потерял сознание.

Подросток понял, что над его и жизнью всех пассажиров транспорта нависла угроза. Отважный мальчик, не раздумывая, рванул к рулю и вовремя нажал на тормоз. Благодаря школьнику с говорящей фамилией Герой удалось избежать трагедии.