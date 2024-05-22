Семиклассник спас мальчика от смерти в Астане

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Астане ученик 7 класса Акан Акимжанов совершил героический поступок, спасая от гибели пятилетнего мальчика, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата столицы

Фото: акимат столицы

Возможную трагедию в одном из столичных жилых комплексов предотвратил ученик 7 класса школы-гимназии №31 Акан Акимжанов.

20 мая Акан играл во дворе дома, к нему обратились дети и сказали, что заметили мальчика, который висел, держась за перила балкона 4 этажа.

Он быстро побежал в подъезд, добрался до 4-го этажа и спас пятилетнего ребенка.

Акан из многодетной семьи и надеется, что его еще младшим братьям и сестрам тоже в будущем помогут, как и он, если это будет необходимо.

#Астана #ребенок #спасение

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