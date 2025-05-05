Взрывчатки обнаружено не было

Фото: Антитеррористический центр

Сигнал о возможной угрозе поступил от начальника службы безопасности торгового центра: администратор получил SMS о якобы заложенном устройстве, сообщает Kazpravda.kz

По информации Антитеррористического центра, специальные службы немедленно прибыли на место и провели полный осмотр здания и прилегающей территории. Взрывчатки обнаружено не было.

Начав оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники Управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области быстро вышли на след злоумышленника. Им оказался ученик 8 класса одной из школ области.

Подросток признался в содеянном, а также подтвердил свою причастность к ещё одному фейковому «минированию» - 26 февраля он сообщал о бомбе в Садчиковской школе.

Сейчас с несовершеннолетним проводятся следственные действия в присутствии родителей, психолога и соцпедагога.

В полиции предупредили, что даже ложное сообщение об акте терроризма — уголовное преступление и за него несут ответственность все, включая подростков.