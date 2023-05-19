Школьники из Экибастуза озвучивают зарубежные мультфильмы на казахском языке

Общество
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Екатерина Бескорсая

В городе горняков больше года действует кружок «Национальный колорит», созданный педагогом-организатором образовательно-досугового комплекса «Кайнар» Еркином Кусаном. Изначально в кружке объединили мальчишек и девчонок от 10 до 17 лет, которым интересна сфера соцсетей и создание медиаконтента на государственном языке. И именно голосами этих ребят позже заговорили персонажи диснеевского мультфильма «Бэймакс».

фото студии

– Для популяризации государственного языка среди подрастающего поколения у нас зародилась идея озвучить мультфильм на казахском языке, – говорит Еркин Кусан. – На летних каникулах мы вместе с ребятами перевели и попробовали озвучить первую часть мультфильма «Бэймакс». Во время работы над семиминутным фильмом мы столкнулись со множеством технических трудностей, однако завершили начатую работу в течение месяца и загрузили первое видео на YouTube-канал. Нам и зрителям понравился результат, набравший тысячи просмотров.

Еркин Кусан отмечает, что качественный перевод был не менее сложной задачей, чем сама озвучка. Впрочем, коллектив справился и с тем, и с другим. И даже смог преодолеть такую проблему, как блокировка YouTube.

– После того как выложили часть мультфильма «Бэймакс», от видеохостинга получили жалобу по поводу использования авторских прав. Но мы составили свое возражение – аргументировали тем, что не имеем каких-либо финансовых целей, не зарабатываем на этом деньги, и главное – это детская творческая работа. Мы хотим, чтобы наши дети могли смотреть мультфильмы на государственном языке, – отметил руководитель детской студии.

И экибастузцев услышали – спустя две недели им дали разрешение на размещение своего контента. Конечно же, реакция зрителей, да еще и поддержка со стороны правообладателей придала уверенности, поэтому останавливаться ребята не намерены.

По мнению воспитанников Еркина Кусана, а в этой дружной команде уже около 50 человек, озвучивание мультфильмов на казахском языке поможет расширить сферу применения государственного языка и заинтересовать его изучением подростков.

– Я хожу в студию с лета прошлого года. В «Бэймаксе» озвучивала бабушку Кико. Мне очень нравится, что герои зарубежных мульт­фильмов говорят на нашем языке. Я сама стала лучше говорить на казахском, а озвучка мультиков теперь – мое хобби, – рассказала 15-летняя Дильназ Рамазанова.

Следующим шагом стало участие в конкурсе «Тәуелсіздік ұрпақтары», организованном Министерством информации и общественного развития. И здесь тоже инициативу энтузиастов поддержали и выделили грант в 3 млн тенге для приобретения звукозаписывающего оборудования. Так в Экибастузе появилась первая в стране детская студия дубля­жа, которую назвали «Өзгеше бол». Кстати, эта идея опередила сотни конкурентов, ведь заявки на конкурс подавали свыше тысячи коллективов, а поддержку получили 33.

– Помимо оборудования для профессионального озвучивания, в студии также предусмотрена специальная кабина для звукозаписи, есть специальное место для выполнения переводческих работ и площадка для дополнительной съемки, – делится радостью руководитель судии. – Теперь наши планы стали еще более реальными: дети горят идеей озвучить на казахском языке лучший зарубежный мультфильм «Удача», чтобы продемонстрировать его в местном кинотеатре для 800 зрителей.

Кстати, «Удача» длится больше часа, в нем задействованы более 20 героев, но Еркин Кусан уверен в своих воспитанниках – ребята справятся. Он своей главной педагогической задачей считает как раз верный подход к детям, ведь бывает, что желание ребенка не совпадает с его возможностями. Но наставник старается научить или подсказать, какой из героев больше подойдет под голос, темперамент дублера.

В перспективе экибастузцы хотели бы сотрудничать с анимационными компаниями республики и зарубежья, получить соответствующую лицензию. В общем, у воспитанников студии дубляжа и ее руководителя много планов – переводить на казахский язык самые топовые зарубежные мультфильмы, которые можно смотреть всей семьей, и тем самым помогать казахстанцам изучать государственный язык.

#Экибастуз #школьники #қазақ тілі #изучение #государственный язык #озвучка мультфильмов #Бэймакс

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