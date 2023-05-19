Школьники из Экибастуза озвучивают зарубежные мультфильмы на казахском языке
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Екатерина Бескорсая
В городе горняков больше года действует кружок «Национальный колорит», созданный педагогом-организатором образовательно-досугового комплекса «Кайнар» Еркином Кусаном. Изначально в кружке объединили мальчишек и девчонок от 10 до 17 лет, которым интересна сфера соцсетей и создание медиаконтента на государственном языке. И именно голосами этих ребят позже заговорили персонажи диснеевского мультфильма «Бэймакс».