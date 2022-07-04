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Школьники купались в запрещенном месте в Нур-Султане, один погиб

16-летний мальчик погиб, купаясь в неразрешенном месте в Нур-Султане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям столицы.

3 июля в 17:13 часов на пульт дежурной службы 112 поступило сообщение, что на реке Есиль около моста «Тулпар» тонет ребенок 2006 года рождения.

Водолазный отряд незамедлительно обследовал дно реки, откуда поднял мальчика. Ему оказали первую доврачебную помощь, но приехавшая скорая констатировала смерть мальчика.

Как стало известно, четверо-пятеро учащихся школы-лицея №62 купались в неразрешенном месте.

 

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