Школьники разработали датчик извещения об утечках газа и дыма в Талдыкоргане

Разработку дети представили на конкурсе научных проектов, передает Кazpravda.kz со ссылкой на tg-канал пресс-службы МЧС РК.

Фото: t.me/МЧС РК

Датчик извещения об утечках всех видов газа и дыма разработали десятиклассники специализированного лицея №20 Ердос Еренталов и Тимур Ким под руководством учителя информатики Абдыкаримовой.

Эта система реагирует на изменения концентрации любого газа в воздухе и в случае повышение концентрации газа оповещает сигналом и уведомлением об опасности на мобильный телефон.

Ребята победили на областном этапе конкурса, организованного РНПЦ "Дарын". И сейчас готовятся участвовать на республиканском этапе.

В свою очередь, руководство ДЧС области Жетісу высоко оценило изобретательность школьников и вручили им благодарственные письма.