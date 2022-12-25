Школьники разработали датчик извещения об утечках газа и дыма в Талдыкоргане

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Разработку дети представили на конкурсе научных проектов, передает Кazpravda.kz со ссылкой на tg-канал пресс-службы МЧС РК. 

Фото: t.me/МЧС РК

Датчик извещения об утечках всех видов газа и дыма разработали десятиклассники специализированного лицея №20 Ердос Еренталов и Тимур Ким под руководством учителя информатики Абдыкаримовой. 

Эта система реагирует на изменения концентрации любого газа в воздухе и в случае повышение концентрации газа оповещает сигналом и уведомлением об опасности на мобильный телефон. 

Ребята победили на областном этапе конкурса, организованного РНПЦ "Дарын". И сейчас готовятся участвовать на республиканском этапе. 

В свою очередь, руководство ДЧС области Жетісу высоко оценило изобретательность школьников и вручили им благодарственные письма.

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